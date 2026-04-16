भारत के सबसे पसंदीदा स्नैक्स में से एक है मोमोज, जानिए इसके कारण
क्या है खबर?
मोमोज भारत में एक लोकप्रिय स्नैक है, जो न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि अलग-अलग प्रकारों में उपलब्ध है। चाहे आप सड़क किनारे के खाने के शौकीन हों या किसी रेस्तरां के, मोमोज हर जगह आसानी से मिल जाते हैं। इसके साथ ही यह कई लोगों के लिए शाम के समय चाय के साथ खाया जाने वाला एक आदर्श स्नैक है। आइए आज हम आपको मोमोज को लेकर कुछ ऐसी बातें बताते हैं, जो आपको जरूर पसंद आएंगी।
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सड़क से लेकर रेस्टोरेंट तक है मिलता
मोमोज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह हर जगह आसानी से मिल जाता है। चाहे आप किसी भी शहर में हों, सड़क किनारे खाने वाले कोने पर या किसी रेस्टोरेंट में, आपको मोमोज जरूर मिलेंगे। इसकी बढ़ती मांग के कारण अब कई रेस्तरां और कैफे भी अपने मेन्यू में अलग-अलग प्रकार के मोमोज शामिल कर रहे हैं। यहां तक कि आप ऑनलाइन ऑर्डर करके भी मोमोज मंगा सकते हैं।
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बनाना है आसान
मोमोज बनाने की विधि बहुत आसान है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आटा गूंथा जाता है, फिर इसे छोटे-छोटे गोले बनाकर बेल लिया जाता है। इसके बाद इन्हें भरावन से भरा जाता है, जो सब्जियों, मांस या पनीर से बनाई जा सकती है। भरावन भरने के बाद मोमोज को भाप में पकाया जाता है या तला जाता है, जिससे यह तैयार हो जाते हैं। इसके बाद इन पर चटनी लगाकर इन्हें परोसा जाता है।
#3
हर उम्र के लोगों को हैं पसंद
मोमोज का स्वाद इतना लाजवाब है कि यह हर उम्र के लोगों को पसंद आता है। बच्चे हों या बड़े, सभी मोमोज खाना पसंद करते हैं। इसके अलावा यह एक सेहतमंद विकल्प भी है क्योंकि इसे भाप में पकाने या कम तेल में तलने के कारण इसमें कम कैलोरी होती हैं। इसलिए इसे किसी भी उम्र के लोग बिना किसी स्वास्थ्य चिंता के खा सकते हैं। यह बच्चों के लिए एक बेहतरीन स्नैक है।
#4
अलग-अलग तरीके से बनाया जा सकता है भरावन
मोमोज की भरावन में विविधता भी बहुत होती है। आप अपनी पसंद के अनुसार इसे सब्जियों या पनीर से भर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें मसालों का भी उपयोग कर सकते हैं ताकि इसका स्वाद और भी बढ़ जाए। सब्जियों वाले मोमोज में गाजर, मटर, पत्तागोभी आदि शामिल होते हैं, जबकि पनीर वाले मोमोज में पनीर, हरी मिर्च और मसालों का मेल होता है।