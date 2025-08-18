पुराने समय की यादों को ताजा कर देती हैं कोलकाता की ये चीजें

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता को पहले कलकत्ता के नाम से जाना जाता था। यह शहर अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और खाने-पीने के लिए मशहूर है। यहां की गलियों में घूमते हुए आपको ब्रिटिश राज की झलक मिलेगी। कोलकाता की यात्रा एक अनोखा अनुभव है, जो आपको इतिहास और आधुनिकता का संगम दिखाएगा। आइए जानते हैं कि कोलकाता में ऐसी क्या चीजें हैं, जो आपकी यात्रा को खास बना सकती हैं।

#1 कोलकाता की ट्राम कोलकाता की ट्रामें इस शहर की पहचान हैं। ये ट्रामें न केवल यातायात का साधन हैं बल्कि एक अनोखा अनुभव भी देती हैं। इन ट्रामों में सफर करते हुए आप शहर की गलियों और बाजारों को करीब से देख सकते हैं। ट्राम का सफर आपको पुराने जमाने की याद दिलाता है जब ये ट्रामें शहर की सड़कों पर चलती थीं। इन ट्रामों में सफर करना एक अनोखा अनुभव है जो आपको कोलकाता की संस्कृति से जोड़ता है।

#2 हाथ से खींचे जाने वाले रिक्शा कोलकाता के हाथ से खींचे जाने वाले रिक्शा एक अनोखा अनुभव हैं। ये रिक्शा आपको शहर की गलियों में घुमा सकते हैं। इन रिक्शों में बैठकर आप कोलकाता की संस्कृति और जीवनशैली को करीब से देख सकते हैं। हाथ से खींचे जाने वाले रिक्शा कोलकाता की पुरानी परंपरा का हिस्सा हैं और इनका सफर एक यादगार अनुभव है जो आपको शहर की गहराईयों तक ले जाता है।

#3 पीले रंग की टैक्सी कोलकाता की पीली रंग की टैक्सियां इस शहर की पहचान बन चुकी हैं। इन टैक्सियों में सफर करना अपने आप में एक रोमांचक अनुभव है। पीले रंग की ये टैक्सियां कोलकाता की पुरानी यादों को ताजा करती हैं और इनका सफर एक अलग ही एहसास देता है। चाहे आप कहीं भी जा रहे हों, इन टैक्सियों का सफर आपको कोलकाता की संस्कृति से जोड़ता है और एक अनोखा अनुभव प्रदान करता है।

#4 विक्टोरिया मेमोरियल विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यह सफेद पत्थर से बना स्मारक ब्रिटिश राज की याद दिलाता है। इस मेमोरियल में संग्रहालय भी है, जहां आप ब्रिटिश काल की कलाकृतियां देख सकते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल का विशाल परिसर बगीचों से घिरा हुआ है, जहां घूमना बेहद सुखद है। यहां की वास्तुकला और इतिहास की झलक आपको ब्रिटिश राज के समय में ले जाती है, जिससे यह स्थल और भी खास बन जाता है।