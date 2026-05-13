मानसून के दौरान हाइड्रेट रहना क्यों है जरूरी? जानिए 5 कारण

मानसून के दौरान उमस और तापमान में बदलाव से शरीर में पानी की कमी हो सकती है और इससे शरीर में खनिज लवणों का असंतुलन पैदा हो सकता है। इसके अतिरिक्त पानी की कमी के कारण शरीर में पानी की कमी की समस्या भी हो सकती है, जिससे कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे कारण बताते हैं, जिनसे आपको पता चलेगा कि मानसून में हाइड्रेट रहना क्यों जरूरी है।

#1 पानी की कमी से बचाएगा मानसून के दौरान अधिक नमी के कारण शरीर को ठंडा रखने के लिए पसीना निकलता है, जिससे शरीर में पानी की कमी होने लगती है। ऐसे में अगर आप पानी का सेवन कम करते हैं तो आपको पानी की कमी की समस्या हो सकती है। इसके लक्षणों में सिरदर्द, थकान, चक्कर आना, मुंह और होंठों का सूखना, उल्टी, अधिक प्यास और पेशाब का रंग गहरा होना शामिल है। इसलिए मानसून के दौरान पानी का सेवन बढ़ाना जरूरी है।

#2 रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाए शरीर में पानी की कमी से शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत भी प्रभावित होती है। जब शरीर में पानी की कमी होती है तो यह बाहरी संक्रमण और बीमारियों से लड़ने में कमजोर हो जाता है। इसलिए मानसून के दौरान पर्याप्त मात्रा में पानी पीना महत्वपूर्ण है। इसके लिए आप नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ, दही, तरबूज, खीरा और टमाटर जैसी चीजों का सेवन कर सकते हैं।

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#3 पाचन को रख सकता है सही पानी की कमी से शरीर में खनिज लवणों का संतुलन बिगड़ सकता है। ये लवण शरीर के तरल पदार्थों का संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं, जो पाचन को सही रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसके अतिरिक्त ये शरीर के अम्लीय स्तर को संतुलित रखने में मदद करते हैं। आप चाहें तो हाइड्रेशन के नारियल पानी या नींबू पानी जैसे पेय का भी सेवन कर सकते हैं।

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#4 सिरदर्द से बचने में मददगार मानसून के दौरान पानी की कमी से सिरदर्द की समस्या हो सकती है। इसके लक्षणों में सिर में हल्का दर्द महसूस होना, ध्वनि या उजाले से असहिष्णुता, मतली महसूस होना और उल्टी शामिल हैं। ऐसे में अगर आप रोजाना पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करते हैं तो इससे सिरदर्द की समस्या से बचाव हो सकता है। इसके अतिरिक्त आप पानी की कमी को पूरा करने के लिए फलों का भी सेवन कर सकते हैं।