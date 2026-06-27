फिर से चलन में आ गए फल वाले नेल्स, ये क्यों हैं महिलाओं के पसंदीदा?
क्या है खबर?
फल वाले नेल्स एक ऐसा चलन है, जो समय-समय पर वापस लौटता है और इस बार यह फिर से चर्चा में है। इस ट्रेंड में नाखनों पर फलों के डिजाइन बनाकर उन्हें सजाया जाता है। यह न केवल देखने में अच्छा लगता है, बल्कि इसे खुद बनाना भी आसान है। इस लेख में हम जानेंगे कि फल वाले नेल्स क्या होते हैं और इन्हें कैसे बनाया जा सकता है। इन्हें अपनाकर आपके हाथ बेहद सुंदर लगेंगे।
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फल वाले नेल्स क्या होते हैं?
फल वाले नेल्स में नाखनों पर विभिन्न प्रकार के फलों के डिजाइन बनाए जाते हैं। इनमें आम, केला, तरबूज, अनानास और स्ट्रॉबेरी जैसी फलों की आकृतियां शामिल होती हैं। ये डिजाइन नाखनों पर बहुत ही आकर्षक लगते हैं और गर्मियों के मौसम में खासकर लोकप्रिय होते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य नाखनों को एक ताजगी भरा लुक देना है, जो गर्मियों की ठंडक और ताजगी को दर्शाता है। ऐसे नाखून आप बीच पर घूमते हुए करवा सकती हैं।
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खुद बनाना है आसान
फल वाले नेल्स बनाने के लिए आपको किसी खास हुनर की जरूरत नहीं होती। बस आपको विभिन्न रंगों की नेल पेंट की जरूरत होती है, जिनसे आप अपने नाखनों पर फलों की आकृतियां बना सकती हैं। इसके अलावा आप छोटे-बड़े ब्रश या डॉटिंग टूल्स का उपयोग करके इन डिजाइन को और भी सुंदर बना सकती हैं। कुछ ही मिनटों में आप अपने नाखनों पर फलों की खूबसूरत आकृतियां बना सकती हैं।
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सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फल वाले नेल्स की तस्वीरें खूब लोकप्रिय हो रही हैं। इन तस्वीरों को देखकर महिलाएं प्रेरित हो रही हैं और अपने नाखनों पर अलग-अलग प्रकार के फलों के डिजाइन बना रही हैं। इसके अलावा कई ब्यूटी ब्लॉगर्स और यूट्यूब चैनल्स भी इस ट्रेंड को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे यह और भी लोकप्रिय हो रहा है। इस तरह सोशल मीडिया ने इस ट्रेंड को फैलाने में अहम भूमिका निभाई है।
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अलग-अलग अवसरों पर हैं उपयुक्त
फल वाले नेल्स सिर्फ रोजमर्रा के उपयोग तक सीमित नहीं हैं, बल्कि खास मौकों पर भी इन्हें अपनाया जा सकता है। चाहे वह कोई पार्टी हो या त्योहार, फल नेल्स आपके लुक को खास बना सकते हैं। खासकर अगर आप किसी समर पार्टी या शादी में जा रही हों तो ये डिजाइन आपके हाथों को एक अलग ही आकर्षण देंगे। इसके अलावा आप इन्हें छुट्टियों के दौरान भी आजमा सकती हैं।