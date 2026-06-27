फलों वाले नेल्स का ट्रेंड

फिर से चलन में आ गए फल वाले नेल्स, ये क्यों हैं महिलाओं के पसंदीदा?

लेखन सयाली 05:17 pm Jun 27, 202605:17 pm

क्या है खबर?

फल वाले नेल्स एक ऐसा चलन है, जो समय-समय पर वापस लौटता है और इस बार यह फिर से चर्चा में है। इस ट्रेंड में नाखनों पर फलों के डिजाइन बनाकर उन्हें सजाया जाता है। यह न केवल देखने में अच्छा लगता है, बल्कि इसे खुद बनाना भी आसान है। इस लेख में हम जानेंगे कि फल वाले नेल्स क्या होते हैं और इन्हें कैसे बनाया जा सकता है। इन्हें अपनाकर आपके हाथ बेहद सुंदर लगेंगे।