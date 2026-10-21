कच्चा केला बनाम पका केला

कच्चा केला बनाम पका केला: दोनों में से किसे अपनी डाइट में शामिल करना है बेहतर?

लेखन अंजली 12:59 pm Oct 21, 202612:59 pm

क्या है खबर?

केला एक ऐसा फल है, जो सभी को पसंद होता है। यह न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। आमतौर पर लोग केले को उसकी पकी हुई अवस्था में खाना पसंद करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कच्चा केला भी उतना ही पौष्टिक हो सकता है? इस लेख में हम जानेंगे कि कच्चा और पका केला में से किसे अपनी डाइट में शामिल करना है बेहतर है।