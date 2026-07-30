कच्ची सब्जियां भी हैं कई पोषक तत्वों का भंडार, इन्हें बनाएं डाइट का हिस्सा

कच्चा पपीता पाचन तंत्र को सुधारने में मदद करता है। इसमें पापेन नामक तत्व होता है, जो प्रोटीन को तोड़ता है और अच्छे से पचता है।

इसके अलावा कच्चा पपीता शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाने में भी सहायक है।

इसमें एक खास तत्व होता है, जो शरीर में विटामिन-A में बदल जाता है और आंखों के लिए फायदेमंद होता है।

यह त्वचा के लिए भी अच्छा है क्योंकि इसमें मौजूद पोषक तत्व त्वचा को स्वस्थ रखते हैं।