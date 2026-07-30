कच्ची सब्जियां भी हैं कई पोषक तत्वों का भंडार, इन्हें बनाएं डाइट का हिस्सा
क्या है खबर?
आमतौर पर लोग कच्ची सब्जियों को खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कच्ची सब्जियां भी कई पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं। इनमें विटामिन, खनिज और एंटी-ऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी कच्ची सब्जियों के बारे में बताते हैं, जो आपकी रसोई में जरूर होनी चाहिए और आपको इनका सेवन करना चाहिए।
#1
कच्चा पपीता
कच्चा पपीता पाचन तंत्र को सुधारने में मदद करता है। इसमें पापेन नामक तत्व होता है, जो प्रोटीन को तोड़ता है और अच्छे से पचता है।
इसके अलावा कच्चा पपीता शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाने में भी सहायक है।
इसमें एक खास तत्व होता है, जो शरीर में विटामिन-A में बदल जाता है और आंखों के लिए फायदेमंद होता है।
यह त्वचा के लिए भी अच्छा है क्योंकि इसमें मौजूद पोषक तत्व त्वचा को स्वस्थ रखते हैं।
#2
कच्ची गाजर
कच्ची गाजर में एक खास तत्व होता है, जो विटामिन-A में बदल जाता है और आंखों के लिए फायदेमंद होता है।
यह आंखों की रोशनी को बढ़ाने में मदद करता है। इसके अलावा कच्ची गाजर में फाइबर होता है, जो पाचन को सुधारता है और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाता है।
गाजर में एंटी-ऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, जो त्वचा को स्वस्थ रखते हैं और इसे चमकदार बनाते हैं।
#3
कच्चा टमाटर
कच्चे टमाटर में एक खास एंटी-ऑक्सीडेंट होता है, जो कैंसर से लड़ने में मदद करता है। यह दिल की बीमारियों के जोखिम कम करने में भी सहायक है।
इसके अलावा कच्चे टमाटर में विटामिन-C भी होता है, जो शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाने में मदद करता है।
इसमें फाइबर भी होता है, जो पाचन को सुधारता है और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाता है। कच्चे टमाटर का सेवन त्वचा को स्वस्थ रखता है।
#4
कच्चा करेला
कच्चे करेल में एंटी-ऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो खून में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं।
इसमें सूजन और दर्द को कम करने वाले गुण भी होते हैं। इसके अलावा कच्चे करेल में विटामिन-C भी होता है, जो शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाने में मदद करता है।
इसमें फाइबर भी होता है, जो पाचन को सुधारता है और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाता है।