ब्लड शुगर को स्थिर रखने के लिए लहसुन है फायदेमंद, कच्चा खाना बेहतर है या पकाकर?
क्या है खबर?
लहसुन को कई लोग अपने खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हालांकि, कुछ लोग इसके सेहत से जुड़े फायदों के कारण इसे अपनी डाइट में शामिल करते हैं। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि लहसुन को किस रूप में खाना ज्यादा फायदेमंद होता है? क्या इसे कच्चा खाना चाहिए या फिर पकाकर? आइए आज हम आपको इस बारे में विस्तार से बताते हैं, ताकि आप अपने स्वास्थ्य के लिए सही विकल्प चुन सकें।
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कच्चा लहसुन खाने के फायदे
कच्चा लहसुन खाने से शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं। इसमें एक खास तत्व होता है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। यह शरीर से हानिकारक तत्वों को निकालने और बैक्टीरिया से लड़ने में सहायक है। इसके अलावा कच्चा लहसुन खाने से पाचन तंत्र भी स्वस्थ रहता है और यह वजन नियंत्रित करने में भी मदद करता है। इसे खाने से ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल कम होता है।
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पके लहसुन के सेवन के फायदे
पके हुए लहसुन में भी कई पोषक तत्व होते हैं, जो शरीर के लिए लाभकारी होते हैं। इसे पकाने से इसका स्वाद बदल जाता है और यह खाने में हल्का मीठा लगता है। पका हुआ लहसुन खाने से पाचन तंत्र पर भी अच्छा असर पड़ता है और यह आसानी से पच जाता है। इसके अलावा पके लहसुन का सेवन करने से पेट में जलन और गैस की समस्या भी कम होती है।
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इसे कैसे खाना है ज्यादा फायदेमंद?
अब सवाल यह उठता है कि लहसुन का किस तरह से सेवन करना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है? शोध बताते हैं कि दोनों ही तरीकों के अपने-अपने फायदे होते हैं। अगर आपको इसका कच्चा रूप पसंद है तो इसे सलाद या सूप में डालकर खा सकते हैं। वहीं, अगर आप पका हुआ लहसुन खाना चाहते हैं तो इसे सब्जियों या अन्य व्यंजनों में मिलाकर खा सकते हैं। दोनों ही रूपों में इसका सेवन सेहत के लिए फायदेमंद होता है।
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ब्लड शुगर का स्तर कम करने के लिए कैसे खाएं?
अगर आपका ब्लड शुगर का स्तर बढ़ा हुआ रहता है तो केवल लहसुन खाना आपके लिए सही नहीं है। यह एक सहायक उपाय हो सकता है, लेकिन कोई इलाज नहीं। आप लक्षणों को कम करने के लिए कच्चा लहसुन खा सकते हैं, जो कुछ हद तक ब्लड शुगर को स्तिर करेगा। हालांकि, सही इलाज के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श करना जरूरी होता है। वे आपको सही दवाइयां, डाइट और जीवनशैली के बदलाव बताएंगे।