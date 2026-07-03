ब्लड शुगर के लिए कच्चा बनाम पका हुआ लहसुन

ब्लड शुगर को स्थिर रखने के लिए लहसुन है फायदेमंद, कच्चा खाना बेहतर है या पकाकर?

लेखन सयाली 10:33 am Jul 03, 202610:33 am

क्या है खबर?

लहसुन को कई लोग अपने खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हालांकि, कुछ लोग इसके सेहत से जुड़े फायदों के कारण इसे अपनी डाइट में शामिल करते हैं। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि लहसुन को किस रूप में खाना ज्यादा फायदेमंद होता है? क्या इसे कच्चा खाना चाहिए या फिर पकाकर? आइए आज हम आपको इस बारे में विस्तार से बताते हैं, ताकि आप अपने स्वास्थ्य के लिए सही विकल्प चुन सकें।