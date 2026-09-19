राजमा, छोले और काले चने: जानिए इनमें से किस में होता है सबसे ज्यादा प्रोटीन
क्या है खबर?
राजमा, छोले और काले चने, तीनों ही स्वादिष्ट और सेहतमंद होते हैं। ये सभी व्यंजनों में इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें होता है? यह सवाल बहुत से लोगों के मन में उठता है। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है और इसे पाने के लिए इन तीनों में से कौन-सा सबसे अच्छा विकल्प है, आइए आज हम आपको इसी के बारे में विस्तार से बताते हैं।
#1
राजमा
राजमा एक लोकप्रिय भारतीय फलियों में से एक है, जो न केवल स्वादिष्ट होती है, बल्कि प्रोटीन का भी अच्छा स्रोत है। 100 ग्राम राजमा में लगभग 24 ग्राम प्रोटीन होता है।
यह अन्य फलियों की तुलना में काफी अधिक है और इसे खाने से आपको भरपूर ऊर्जा मिलती है। राजमा में फाइबर, विटामिन और जरूरी खनिज भी होते हैं, जो आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं।
यह मांसाहारी लोगों के लिए भी एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है।
#2
छोले
छोले भी एक पौष्टिक विकल्प है, जिसके 100 ग्राम में लगभग 19 ग्राम प्रोटीन है। यह भी फाइबर, विटामिन और जरूरी खनिज से भरपूर होते हैं।
छोले को अलग-अलग तरीकों से पकाया जा सकता है, जैसे कि करी, सलाद या स्नैक के रूप में। यह सभी प्रकार के व्यंजनों में अच्छे से मिल जाते हैं और इन्हें बनाना भी आसान होता है।
छोले खाने से आपको संतुलित आहार मिलता है और यह आपके स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होता है।
#3
काले चने
काले चने सबसे अधिक प्रोटीन वाले होते हैं, जिनके 100 ग्राम में लगभग 25 ग्राम प्रोटीन होता है।
यह अन्य दोनों विकल्पों से अधिक है और इसे खाने से आपको भरपूर ऊर्जा मिलती है।
काले चने में फाइबर, विटामिन और जरूरी खनिज भी होते हैं, जो आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं।
इसे सलाद, करी या स्नैक के रूप में खाया जा सकता है और इसे बनाना भी आसान होता है।
तुलना
राजमा बनाम छोले बनाम काले चने
अब बात आती है कि इन तीनों में से सबसे अधिक प्रोटीन किसमें होता है। अगर हम सिर्फ प्रोटीन की बात करें तो काले चने सबसे आगे हैं, फिर राजमा और अंत में छोले आते हैं।
हालांकि, इन तीनों में अन्य पोषक तत्व भी होते हैं, जैसे फाइबर, विटामिन और जरूरी खनिज आदि। इसलिए, इनका सेवन आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है।
इन तीनों ही विकल्पों को अपने आहार में शामिल करना आपके लिए लाभकारी हो सकता है।