राजमा, छोले और काले चने: जानिए इनमें से किस में होता है सबसे ज्यादा प्रोटीन

राजमा एक लोकप्रिय भारतीय फलियों में से एक है, जो न केवल स्वादिष्ट होती है, बल्कि प्रोटीन का भी अच्छा स्रोत है। 100 ग्राम राजमा में लगभग 24 ग्राम प्रोटीन होता है।

यह अन्य फलियों की तुलना में काफी अधिक है और इसे खाने से आपको भरपूर ऊर्जा मिलती है। राजमा में फाइबर, विटामिन और जरूरी खनिज भी होते हैं, जो आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं।

यह मांसाहारी लोगों के लिए भी एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है।