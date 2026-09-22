राजमा बनाम चने: इनमें से किसमें अधिक होता है प्रोटीन? जानिए सच्चाई

राजमा एक बेहतरीन प्रोटीन स्रोत है। इसमें फाइबर, आयरन और विटामिन-B6 होते हैं। राजमा में ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर को हानिकारक तत्वों से लड़ने में मदद करते हैं।

यह दिल के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है क्योंकि इसमें मौजूद फाइबर कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद कर सकता है।

इसके अलावा राजमा का सेवन शरीर में शक्कर के अवशोषण को नियंत्रित कर सकता है, जिससे शुगर का स्तर संतुलित रहता है।