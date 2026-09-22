राजमा बनाम चने: इनमें से किसमें अधिक होता है प्रोटीन? जानिए सच्चाई
क्या है खबर?
राजमा और चने दोनों ही सेहत के लिए अच्छे होते हैं। ये खाने में स्वादिष्ट होने के साथ-साथ प्रोटीन का अच्छा स्रोत भी हैं। राजमा और चने में से किसमें अधिक प्रोटीन होता है, यह जानने के लिए लोग अक्सर उलझन में रहते हैं। आइए हम आपको इनके पोषक तत्वों की तुलना करके बताते हैं कि इनमें से किसमें अधिक प्रोटीन होता है।
प्रोटीन
राजमा और चने में प्रोटीन की मात्रा
राजमा और चने दोनों में प्रोटीन की मात्रा अच्छी होती है।
राजमा में लगभग 8.7 ग्राम प्रोटीन होती है, जबकि चने में लगभग 9 ग्राम प्रोटीन होती है। दोनों ही खाने की चीजों में प्रोटीन की मात्रा लगभग समान होती है, लेकिन चने में थोड़ी अधिक प्रोटीन होती है।
इससे साफ होता है कि दोनों ही सेहतमंद होते हैं और प्रोटीन का अच्छा स्रोत हैं।
राजमा
राजमा के फायदे
राजमा एक बेहतरीन प्रोटीन स्रोत है। इसमें फाइबर, आयरन और विटामिन-B6 होते हैं। राजमा में ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर को हानिकारक तत्वों से लड़ने में मदद करते हैं।
यह दिल के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है क्योंकि इसमें मौजूद फाइबर कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद कर सकता है।
इसके अलावा राजमा का सेवन शरीर में शक्कर के अवशोषण को नियंत्रित कर सकता है, जिससे शुगर का स्तर संतुलित रहता है।
चना
चने के सेवन से मिलने वाले फायदे
चना भी एक पौष्टिक खाना है, जिसमें प्रोटीन, फाइबर, आयरन और विटामिन-B6 अच्छी मात्रा में होते हैं।
चने में मौजूद तत्व हानिकारक चीजों को नष्ट करने में मदद करते हैं और दिल की बीमारियों के जोखिम कम कर सकते हैं। यह पाचन क्रिया को ठीक रखने में भी सहायक हो सकता है।
चने का सेवन शरीर में शक्कर के अवशोषण को नियंत्रित कर सकता है, जिससे शुगर का स्तर संतुलित रहता है।
चयन
राजमा और चने में से किसी एक को चुनना है सही?
अब सवाल यह उठता है कि राजमा या चना, इनमें से किसका चयन करना चाहिए? दोनों ही पौष्टिक होते हैं और प्रोटीन का अच्छा स्रोत हैं। इसलिए आप अपनी पसंद और जरूरत के अनुसार किसी एक का चयन कर सकते हैं।
अगर आप कुछ नया खाना चाहते हैं तो राजमा की सब्जी बना सकते हैं, जबकि अगर आपको कुछ कुरकुरा पसंद है तो भुने चनों का सेवन कर सकते हैं।