घर पर आसानी से बनाई जा सकती है राजमा चाट, जानिए रेसिपी
क्या है खबर?
राजमा चाट एक स्वादिष्ट और सेहतमंद नाश्ता है, जिसे आप किसी भी समय बना सकते हैं। यह चाट न केवल खाने में मजेदार है, बल्कि इसमें प्रोटीन, फाइबर और जरूरी पोषक तत्व होते हैं, जो शरीर के लिए फायदेमंद हैं। इस लेख में हम आपको राजमा चाट बनाने का आसान तरीका बताएंगे, जिसे आप घर पर झटपट तैयार कर सकते हैं। इसे बनाना बहुत सरल है और यह सभी उम्र के लोगों को पसंद आती है।
स्टेप-1
राजमा को भिगोने का सही तरीका
राजमा चाट बनाने के लिए सबसे पहले राजमा को रातभर पानी में भिगोकर रखें। इससे राजमा मुलायम हो जाएगा और पकाने में आसानी होगी।
अगर आप समय बचाना चाहते हैं तो बाजार में मिलने वाले तैयार राजमा का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ताजा भिगोया हुआ राजमा स्वाद में बेहतर होता है।
भिगोने के बाद राजमा को छानकर अच्छी तरह धो लें ताकि उसमें से अतिरिक्त पानी निकल जाए। यह प्रक्रिया राजमा को पकाने में मदद करती है।
स्टेप-2
राजमा को पकाने का तरीका
राजमा को पकाने के लिए इसे एक बड़े बर्तन में डालें। साथ ही इसमें पानी, नमक, हल्दी और लाल मिर्च डालें। इसे धीमी आंच पर पकाएं ताकि राजमा पूरी तरह से नरम हो जाए।
अगर आप कुकर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो दो सीटी आने तक पकाएं। इसके बाद गैस बंद कर दें और राजमा को ठंडा होने के लिए अलग रख दें।
उबले हुए राजमा को छानकर उसका अतिरिक्त पानी निकाल दें।
स्टेप-3
हरी चटनी बनाने का तरीका
राजमा चाट में हरी चटनी का स्वाद इसे खास बनाता है। इसे बनाने के लिए पुदीने की पत्तियां, हरी मिर्च, नींबू का रस और थोड़ा नमक एक साथ पीस लें।
अगर आप ज्यादा तीखा पसंद नहीं करते हैं तो मिर्च की मात्रा कम रखें। यह चटनी ताजगी भरी होती है और चाट के स्वाद को बढ़ाती है।
इसे बनाते समय ध्यान रखें कि चटनी ज्यादा गाढ़ी न हो, ताकि इसे चाट पर आसानी से डाल सकें।
स्टेप-4
दही और इमली की खट्टी-मीठी चटनी
राजमा चाट में दही और इमली की चटनी डालने से इसका स्वाद और मजेदार हो जाता है।
दही चाट को ताजगी देता है, जबकि इमली का खट्टापन इसे और खास बनाता है। दही को फेंटकर उसमें थोड़ा नमक डालें। इमली की चटनी बनाने के लिए इमली को पानी में भिगोकर उसका गूदा निकाल लें। इसे पकाकर उसमें स्वादानुसार गुड़, नमक और लाल मिर्च डालें।
इन दोनों चटनियों का सही मेल चाट को लाजवाब बना देता है।
स्टेप-5
राजमा चाट को सजाने का तरीका
अब चाट को सजाने की बारी आती है।
सबसे पहले उबले हुए राजमा को एक प्लेट में रखें। इसके ऊपर हरी चटनी, इमली की चटनी और फेंटे हुए दही डालें, फिर बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, धनिया पत्ती और हरी मिर्च डालें। ऊपर से थोड़ा भुना हुआ जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर छिड़कें। चाहें तो पापड़ी या सेव भी डाल सकते हैं।
यह चाट स्वाद में भरपूर और देखने में बेहद आकर्षक लगती है।