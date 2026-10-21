राजगीरा के फायदे

पोषक तत्वों से भरपूर होता है राजगीरा, जानिए इसके फायदे

लेखन अंजली 02:48 pm Oct 21, 202602:48 pm

क्या है खबर?

राजगीरा को अमरनाथ भी कहा जाता है। यह एक पौष्टिक अनाज है, जो कई सेहत से जुड़े लाभ प्रदान करता है। राजगीरा के दानों में प्रोटीन, फाइबर और विटामिन्स की भरपूर मात्रा होती है, जो हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। यह ग्लूटन-मुक्त होता है, जिससे यह उन लोगों के लिए भी उपयुक्त है, जिन्हें ग्लूटन से एलर्जी होती है। आइए आज हम आपको इसके सेवन से मिलने वाले फायदे बताते हैं।