राजस्थानी मावा बाटी का स्वाद नहीं भूल पाएंगे आप, जानिए इसकी आसान रेसिपी

सबसे पहले एक पैन में मावा को धीमी आंच पर भूनें, जब तक कि सुनहरा न हो जाए। इसे लगातार चलाते रहें, ताकि यह जले नहीं।

जब मावा अच्छी तरह से भून जाए तो इसमें पिसी हुई चीनी, इलायची पाउडर और सूखे मेवे डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इस मिश्रण को ठंडा होने दें, ताकि यह ठंडा हो जाए और फिलिंग तैयार हो जाए।

ध्यान रखें कि फिलिंग ज्यादा गीली न हो, ताकि यह आसानी से बाटी में भरी जा सके।