राजस्थानी मावा बाटी का स्वाद नहीं भूल पाएंगे आप, जानिए इसकी आसान रेसिपी
क्या है खबर?
राजस्थानी मावा बाटी एक पारंपरिक मिठाई है, जो अपनी खास मिठास और अनोखे स्वाद के लिए जानी जाती है। यह मिठाई मुख्य रूप से त्योहारों और खास मौकों पर बनाई जाती है। मावा बाटी की खासियत इसकी नरम और कुरकुरी बनावट है, जो इसे बच्चों से लेकर बड़ों तक, सभी का पसंदीदा बनाती है। आइए आज हम आपको इस मिठाई की रेसिपी बताते हैं, जिसे घर पर बनाना काफी आसान है।
सामग्री
मावा बाटी के लिए जरूरी सामान
मावा बाटी बनाने के लिए आपको जो-जो चीजें चाहिए होंगी, वो आसानी से रसोई में ही मिल जाएंगी।
इसके लिए एक कप मैदा, एक कप मावा, आधा कप पिसी हुई चीनी, एक चौथाई कप दूध, एक चौथाई कप देसी घी, एक चौथाई छोटा चम्मच इलायची पाउडर, थोड़ा-सा सूखा मेवा (बादाम, पिस्ता, काजू) और देसी घी या तेल (तलने के लिए) चाहिए होगा।
इन सभी चीजों का उपयोग करके आप आसानी से घर पर स्वादिष्ट मावा बाटी बना सकते हैं।
फिलिंग
सबसे पहले बनाएं मावे की फिलिंग
सबसे पहले एक पैन में मावा को धीमी आंच पर भूनें, जब तक कि सुनहरा न हो जाए। इसे लगातार चलाते रहें, ताकि यह जले नहीं।
जब मावा अच्छी तरह से भून जाए तो इसमें पिसी हुई चीनी, इलायची पाउडर और सूखे मेवे डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इस मिश्रण को ठंडा होने दें, ताकि यह ठंडा हो जाए और फिलिंग तैयार हो जाए।
ध्यान रखें कि फिलिंग ज्यादा गीली न हो, ताकि यह आसानी से बाटी में भरी जा सके।
आटा
अब तैयार करें मैदे का आटा
मावा फिलिंग तैयार करने के बाद अब मैदे का आटा तैयार करें। इसके लिए एक बड़े बर्तन में मैदा लें और उसमें थोड़ा नमक मिलाएं।
अब इसमें घी डालकर अच्छे से मिलाएं, ताकि मिश्रण चूरा जैसा दिखने लगे। इसके बाद थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए नरम आटा गूंथ लें।
इस आटे को 20-30 मिनट के लिए ढककर अलग रख दें, ताकि यह सेट हो जाए। इसके बाद इसकी छोटी-छोटी लोईयां बनाएं।
अंतिम रूप
ऐसे दें मावा बाटी को अंतिम रूप
अब हर लोई को बेलकर उसमें तैयार फिलिंग भर दें और इसे पूरी तरह बंद कर दें, ताकि भरावन बाहर न निकले। इसके बाद इन बाटियों को गर्म देसी घी या तेल में सुनहरा भूरा होने तक तलें।
जब सभी बाटियां अच्छी तरह से तल जाएं तो इन्हें पिसी हुई चीनी और इलायची पाउडर के मिश्रण से छिड़क दें, ताकि मिठाई में और मिठास आ जाए।
आपकी स्वादिष्ट राजस्थानी मावा बाटी तैयार है!