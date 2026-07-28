किशमिश बनाम सूखा आलूबुखारा

किशमिश बनाम सूखा आलूबुखारा: इनमें से किसका सेवन सेहत के लिए है ज्यादा लाभदायक?

लेखन अंजली 04:17 pm Jul 28, 202604:17 pm

क्या है खबर?

किशमिश और सूखा आलूबुखारा दोनों सूखे मेवे हैं, जो अपने अनोखे स्वाद और सेहत के फायदों के लिए जाने जाते हैं। हालांकि, इनकी उत्पत्ति और पोषण संबंधी विशेषताएं अलग हैं। किशमिश सूखे अंगूरों से बनाई जाती है, जबकि सूखा आलूबुखारा सूखे आलूबुखारा से बनते हैं। इन दोनों में पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा होती है, लेकिन इनमें कुछ अंतर भी हैं। आइए जानते हैं कि इन दोनों में से किसका सेवन सेहत के लिए ज्यादा लाभदायक है।