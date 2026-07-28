किशमिश बनाम सूखा आलूबुखारा: इनमें से किसका सेवन सेहत के लिए है ज्यादा लाभदायक?
क्या है खबर?
किशमिश और सूखा आलूबुखारा दोनों सूखे मेवे हैं, जो अपने अनोखे स्वाद और सेहत के फायदों के लिए जाने जाते हैं। हालांकि, इनकी उत्पत्ति और पोषण संबंधी विशेषताएं अलग हैं। किशमिश सूखे अंगूरों से बनाई जाती है, जबकि सूखा आलूबुखारा सूखे आलूबुखारा से बनते हैं। इन दोनों में पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा होती है, लेकिन इनमें कुछ अंतर भी हैं। आइए जानते हैं कि इन दोनों में से किसका सेवन सेहत के लिए ज्यादा लाभदायक है।
किशमिश
किशमिश के फायदे
किशमिश में आयरन, कैल्शियम और पोटेशियम जैसे खनिज पाए जाते हैं, जो हड्डियों को मजबूत बनाने और पाचन को ठीक रखने में मदद कर सकते हैं।
इसके अलावा किशमिश में एंटी-ऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों से बचाने में मदद कर सकते हैं।
इनमें मौजूद फाइबर कब्ज की समस्या से राहत दिलाने में सहायक हो सकते हैं।
सूखा आलूबुखारा
सूखे आलूबुखारे के फायदे
सूखे आलूबुखारे में भी आयरन, कैल्शियम और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं।
इसके अलावा सूखे आलूबुखारे में फाइबर होते हैं, जो कब्ज की समस्या से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं।
यह वजन कम करने में भी सहायक हो सकता है। सूखे आलूबुखारे में मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट्स हानिकारक तत्वों से लड़ने में मदद कर सकते हैं।
फाइबर
किसमें ज्यादा फाइबर होता है?
अगर आप फाइबर से भरपूर खाद्य पदार्थों की तलाश में हैं तो इसके लिए भी सूखे आलूबुखारे एक बेहतर विकल्प है। 100 ग्राम किशमिश में लगभग 3.7 ग्राम फाइबर होता है, जबकि 100 ग्राम सूखे आलूबुखारे में लगभग 7.1 ग्राम फाइबर होता है।
फाइबर पाचन को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिला सकते हैं। इसलिए डाइट में सीमित मात्रा में सूखे आलूबुखारे को शामिल करना बेहतर हो सकता है।
चयन
इनमें से किसका चयन करना है बेहतर?
किशमिश और सूखे आलूबुखारे दोनों ही सूखे मेवे हैं, जो अपने-अपने तरह से सेहत के लिए फायदेमंद हैं।
किशमिश में आयरन और कैल्शियम की अच्छी मात्रा होती है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है, वहीं सूखे आलूबुखारे में फाइबर और एंटी-ऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो पाचन और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए लाभकारी हो सकते हैं।
आप अपनी जरूरत और पसंद के अनुसार इनमें से किसी एक का चयन कर सकते हैं।