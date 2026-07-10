बारिश का लेना है मजा? आप उठा सकते हैं इन तिब्बती व्यंजनों का लुत्फ

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थुकपा

थुकपा एक लोकप्रिय तिब्बती नूडल सूप है, जो ठंडे मौसम में गर्मा-गर्म परोसा जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले पनीर या सब्जियों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर पकाया जाता है, फिर इसमें उबले हुए नूडल्स मिलाए जाते हैं। इसके बाद इसमें सोया सॉस, सिरका, हरी मिर्च और ताजा धनिया डालकर सजाया जाता है। यह सूप न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है और इसे बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता।