बारिश का लेना है मजा? आप उठा सकते हैं इन तिब्बती व्यंजनों का लुत्फ
क्या है खबर?
तिब्बत की पारंपरिक खाने-पीने की चीजें अपने अनोखे स्वाद और सुगंध के लिए जानी जाती हैं। मानसून में जब बारिश हो रही होती है तो गर्मा-गर्म और मसालेदार तिब्बती खाने का अपना ही मजा है। इनका सेवन न केवल पेट को भरता है, बल्कि मन को भी खुश कर देता है। आइए आज हम आपको 5 ऐसे तिब्बती पकवानों की जानकारी देते हैं, जो मानसून में आपको बहुत पसंद आएंगे।
#1
थुकपा
थुकपा एक लोकप्रिय तिब्बती नूडल सूप है, जो ठंडे मौसम में गर्मा-गर्म परोसा जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले पनीर या सब्जियों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर पकाया जाता है, फिर इसमें उबले हुए नूडल्स मिलाए जाते हैं। इसके बाद इसमें सोया सॉस, सिरका, हरी मिर्च और ताजा धनिया डालकर सजाया जाता है। यह सूप न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है और इसे बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता।
#2
मोमो
मोमो एक प्रकार के भाप में पकाए जाने वाले छोटे-छोटे डम्पलिंग होते हैं, जिनमें पनीर या सब्जियों की फिलिंग होती है। इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले आटा गूंथा जाता है, फिर उसमें तैयार की गई पनीर या सब्जी की फिलिंग भरी जाती है। इसके बाद मोमो को भाप में पकाया जाता है, ताकि उनका स्वाद बरकरार रहे। इन्हें चटनी के साथ परोसा जाता है, जो इन्हें और भी स्वादिष्ट बना देती है।
#3
छांग
छांग एक पारंपरिक तिब्बती पेय है, जिसे जौ, मक्का या चावल से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले अनाज को पीसकर उसमें गर्म पानी मिलाया जाता है। इसके बाद इसे कुछ समय के लिए रखा जाता है, ताकि इसका स्वाद बढ़ सके। इस पेय को ठंडा करके पीने पर यह बहुत ही ताजगी भरा अनुभव देता है और मानसून के दौरान इसकी गर्माहट और स्वाद, दोनों ही बहुत पसंद आते हैं।
#4
लाफिंग
लाफिंग एक तिब्बती और नेपाली स्ट्रीट फूड है, जो मूंग या आलू के स्टार्च से बनता है। ये असल में जिलेटिनस वाले नूडल्स होते हैं। इन नूडल्स को मसालेदार चटनी के साथ परोसा जाता है, जो आमतौर पर मिर्च के तेल, सोया सॉस और सिरके से बनती है। इसका स्वाद बहुत ही मसालेदार होता है और इसे ठंडा ही परोसा जाता है। इसके अंदर इंस्टेंट नूडल्स यानि वाई वाई की फिलिंग की जाती है।