बारिश के दौरान बालों को खराब होने से बचाने के लिए बनाएं ये 5 हेयरस्टाइल

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पोनीटेल

पोनीटेल एक सरल और प्रभावी हेयरस्टाइल है, जो बारिश के मौसम में बहुत अच्छी लगती है। इसके लिए अपने बालों को पीछे की ओर इकट्ठा करके एक लचीले बैंड से बांध लें। आप चाहें तो पोनीटेल को थोड़ा-सा घुमा भी सकते हैं, ताकि यह और भी स्टाइलिश लगे। इसके अलावा आप पोनीटेल में छोटी-छोटी क्लिप्स या हेयरबैंड लगा सकते हैं, जिससे आपका लुक और भी खास लगेगा। आगे एक हेयरबैंड पहन लें, ताकि बाल चेहरे पर न आएं।