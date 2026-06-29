बारिश के दौरान बालों को खराब होने से बचाने के लिए बनाएं ये 5 हेयरस्टाइल
क्या है खबर?
बारिश का मौसम बालों के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। इस दौरान बालों में नमी और उमस के कारण कई समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि उलझन, बालों का फ्रिजी होना और टूटना। ऐसे में इस मौसम में ऐसी हेयरस्टाइल अपनाना बेहतर है, जो बारिश के बावजूद ठीक रहें। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी हेयरस्टाइल के बारे में बताते हैं, जिन्हें आप बारिश के मौसम में आसानी से आजमा सकती हैं।
#1
ऊंचा जूड़ा
ऊंचा जूड़ा एक बेहतरीन हेयरस्टाइल है, जो बारिश के मौसम में आपके बालों को खराब होने से बचा सकती है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले अपने बालों को ऊपर की ओर इकट्ठा करें और उन्हें घुमा कर एक जूड़ा बनाएं, फिर इसे पिंस से सुरक्षित करें। आप चाहें तो जूड़े पर कुछ फूल या हेयर एक्सेसरी भी लगा सकती हैं, जिससे यह और भी आकर्षक लगेगा। इस हेयरस्टाइल से आपके बाल पूरे दिन व्यवस्थित रहेंगे।
#2
पोनीटेल
पोनीटेल एक सरल और प्रभावी हेयरस्टाइल है, जो बारिश के मौसम में बहुत अच्छी लगती है। इसके लिए अपने बालों को पीछे की ओर इकट्ठा करके एक लचीले बैंड से बांध लें। आप चाहें तो पोनीटेल को थोड़ा-सा घुमा भी सकते हैं, ताकि यह और भी स्टाइलिश लगे। इसके अलावा आप पोनीटेल में छोटी-छोटी क्लिप्स या हेयरबैंड लगा सकते हैं, जिससे आपका लुक और भी खास लगेगा। आगे एक हेयरबैंड पहन लें, ताकि बाल चेहरे पर न आएं।
#3
गूंथी हुई चोटी
अगर आपके लंबे बाल हैं तो गूंथी हुई चोटी आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प हो सकती है। इसके लिए सबसे पहले अपने बालों को 3 हिस्सों में बांटकर चोटी बनाएं, फिर इसे हल्के हाथों से ढीला करके रखें। आप चाहें तो गूंथे हुए हिस्से में छोटे-छोटे फूल या हेयर एक्सेसरी भी लगा सकते हैं, जिससे यह और भी आकर्षक लगेगा। इस हेयरस्टाइल से आपके बाल पूरे दिन व्यवस्थित रहेंगे और बारिश का असर उन पर कम पड़ेगा।
#4
घुमावदार जूड़ा
घुमावदार जूड़ा एक बहुत ही सुंदर हेयरस्टाइल है, जिसे आप आसानी से बना सकती हैं। इसके लिए सबसे पहले अपने बालों को मरोड़ कर एक जूड़ा बनाएं, फिर इसे पिंस से सुरक्षित करें। आप चाहें तो जूड़े पर कुछ फूल या हेयर एक्सेसरी भी लगा सकते हैं, जिससे यह और भी आकर्षक लगेगा। इस हेयरस्टाइल से आपके बाल पूरे दिन व्यवस्थित रहेंगे और बारिश का असर उन पर कम पड़ेगा।
#5
साइड चोटी
साइड चोटी भी एक अच्छा विकल्प हो सकती है, खासकर अगर आपके बाल लंबे हों तो। इसके लिए अपने बालों को एक तरफ से पकड़कर 3 हिस्सों में बांटें और चोटी बनाते हुए नीचे तक लाएं। इस तरह की हेयरस्टाइल न केवल आपके बालों को व्यवस्थित रखेगी, बल्कि आपको बारिश के मौसम में भी स्टाइलिश दिखाएगी। इन हेयरस्टाइल्स को अपनाकर आप बारिश के मौसम में भी खूबसूरत दिख सकती हैं और अपने बालों की देखभाल कर सकती हैं।