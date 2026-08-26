घर पर आसानी से बनाया जा सकता है रागी चीला, जानिए इसकी रेसिपी

रागी चीला बनाने के लिए आपको इन सामान की जरूरत होगी।

एक कप रागी का आटा, आधा कप चावल का आटा, एक छोटा चम्मच जीरा, नमक (स्वादानुसार), आधा छोटा-डड चम्मच हल्दी पाउडर, एक बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज, एक बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ टमाटर, दो बड़े चम्मच बारीक कटी हुई पालक की पत्तियां, एक छोटा चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च, एक चौथाई चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और तेल (तलने के लिए)।