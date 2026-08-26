घर पर आसानी से बनाया जा सकता है रागी चीला, जानिए इसकी रेसिपी
क्या है खबर?
रागी चीला एक पौष्टिक और स्वादिष्ट व्यंजन है, जिसे आप नाश्ते या हल्के भोजन के रूप में खा सकते हैं। रागी यानी मांडिया एक ऐसा अनाज है, जो कैल्शियम, आयरन और फाइबर से भरपूर होता है। यह ग्लूटेन-मुक्त भी होता है, जिससे यह सेल्याक रोगियों के लिए उपयुक्त है। आइए आज हम आपको रागी चीला बनाने का तरीका बताते हैं, जिससे यह न केवल स्वादिष्ट बनेगा बल्कि मुलायम भी रहेगा।
सामान
रागी चीला बनाने के लिए जरूरी सामान
रागी चीला बनाने के लिए आपको इन सामान की जरूरत होगी।
एक कप रागी का आटा, आधा कप चावल का आटा, एक छोटा चम्मच जीरा, नमक (स्वादानुसार), आधा छोटा-डड चम्मच हल्दी पाउडर, एक बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज, एक बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ टमाटर, दो बड़े चम्मच बारीक कटी हुई पालक की पत्तियां, एक छोटा चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च, एक चौथाई चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और तेल (तलने के लिए)।
स्टेप-1
रागी का घोल तैयार करें
सबसे पहले एक बड़े कटोरे में रागी का आटा और चावल का आटा डालें।
अब इसमें जीरा, नमक, हल्दी पाउडर, बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, पालक की पत्तियां, हरी मिर्च और लाल मिर्च का पाउडर मिलाएं। इसके बाद धीरे-धीरे पानी डालते हुए एक पतला घोल तैयार करें।
घोल इतना पतला होना चाहिए कि वह आसानी से फैल सके। अगर घोल गाढ़ा लगे तो उसमें थोड़ा और पानी डालकर अच्छे से मिलाएं।
स्टेप-2
चीला सेंकने का तरीका
अब गैस पर तवा गर्म करें और उसे थोड़ा तेल लगाकर चिकना करें। फिर एक करछी भर घोल लेकर तवे पर फैलाएं। चीला को दोनों तरफ से सुनहरा भूरा होने तक सेंकें। इसी तरह सारे चीले तैयार कर लें।
आप इन्हें दही या अपनी पसंदीदा चटनी के साथ परोस सकते हैं। रागी चीला न केवल स्वादिष्ट है बल्कि पोषण से भरपूर भी है, जिससे यह आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो सकता है।
फायदे
रागी चीला के फायदे
रागी चीला कई सेहत से जुड़े लाभ प्रदान करता है। यह उच्च फाइबर वाला भोजन होने के कारण पाचन को सुधारता है और पेट की समस्याओं से राहत दिलाता है।
इसके अलावा यह कैल्शियम का अच्छा स्रोत है, जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। रागी में आयरन भी होता है, जो खून की कमी को दूर करता है और शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है।
इसके सेवन से वजन नियंत्रित रखने में भी मदद मिलती है।