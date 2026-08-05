मूली बनाम चुकंदर: दोनों में से किसका सेवन स्वास्थ्य के लिए है ज्यादा लाभदायक?

चुकंदर एक मीठी और पौष्टिक सब्जी है, जो सूजन कम करने वाले गुणों से भरपूर होती है। इसमें आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन-B6 की मात्रा अधिक होती है।

यह खून की कमी को दूर करने में मदद कर सकती है और शरीर में ऊर्जा प्रदान करती है।

चुकंदर का सेवन दिल के लिए फायदेमंद होता है और यह रक्तचाप को नियंत्रित करने में भी मदद कर सकती है। इसके साथ ही यह पाचन को भी स्वस्थ रखती है।