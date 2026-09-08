बैंगनी आलू बनाम सफेद आलू: जानिए इनमें से किसका सेवन स्वास्थ्य के लिए है ज्यादा बेहतर
क्या है खबर?
आलू कई तरह के होते हैं, जिनमें से बैंगनी और सफेद आलू सबसे ज्यादा उपयोग किए जाते हैं। बैंगनी आलू का रंग गहरा बैंगनी होता है और आकार में ये छोटे होते हैं। वहीं, सफेद आलू हल्के भूरे रंग के और आकार में बड़े होते हैं। दोनों में पोषण की मात्रा अलग-अलग होती है और इनके स्वाद व उपयोग में भी अंतर होता है। आइए जानते हैं कि स्वास्थ्य के लिहाज से इनमें से कौन-सा आलू ज्यादा फायदेमंद है।
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बैंगनी आलू के फायदे
बैंगनी आलू में ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर को हानिकारक कणों से बचाने में मदद करते हैं। इनमें फाइबर अधिक होता है, जो पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस करवाता है और पाचन को बेहतर बनाता है।
इसके अलावा इनमें विटामिन-C भी होता है, जो शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। बैंगनी आलू का उपयोग सलाद, सूप और हल्की सब्जी में किया जा सकता है।
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सफेद आलू के फायदे
सफेद आलू ऊर्जा देने का अच्छा स्रोत है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट की भरपूर मात्रा होती है। ये शरीर को तुरंत ऊर्जा देते हैं और इसे लंबे समय तक बनाए रखते हैं।
सफेद आलू में पोटेशियम और विटामिन-B6 भी होते हैं, जो मांसपेशियों को आराम देते हैं और शरीर के कामकाज को सही तरीके से चलाने में मदद करते हैं।
सफेद आलू का उपयोग पराठे, टिक्की और कई तरह की सब्जियों में किया जा सकता है।
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बैंगनी आलू और सफेद आलू में से किसे चुनें?
अगर आप स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हैं तो बैंगनी आलू बेहतर विकल्प हो सकता है। इसमें ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर को स्वस्थ बनाए रखते हैं।
वजन घटाने की कोशिश कर रहे लोगों के लिए भी यह अच्छा है, क्योंकि इसमें कैलोरी कम और फाइबर ज्यादा होता है। दूसरी ओर, अगर आपको मीठा और सामान्य स्वाद पसंद हैं तो सफेद आलू आपके लिए सही रहेगा।
इसकी मदद से आप कई तरह के लजीज व्यंजन बना सकते हैं।
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दोनों आलू का उपयोग कैसे करें?
सफेद आलू से आप कई तरह के व्यंजन बना सकते हैं, जैसे आलू की सब्जी, पराठे, टिक्की और भरवां आलू। इन्हें उबालकर मसाले के साथ पकाया जा सकता है।
वहीं, बैंगनी आलू का उपयोग हल्की सब्जी, सूप, और चाट में किया जा सकता है। ये न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हैं।
आप इन दोनों को अपनी पसंद और जरूरत के अनुसार अलग-अलग व्यंजनों में इस्तेमाल कर सकते हैं।