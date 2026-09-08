बैंगनी आलू बनाम सफेद आलू

बैंगनी आलू बनाम सफेद आलू: जानिए इनमें से किसका सेवन स्वास्थ्य के लिए है ज्यादा बेहतर

लेखन सयाली 01:33 pm Sep 08, 202601:33 pm

क्या है खबर?

आलू कई तरह के होते हैं, जिनमें से बैंगनी और सफेद आलू सबसे ज्यादा उपयोग किए जाते हैं। बैंगनी आलू का रंग गहरा बैंगनी होता है और आकार में ये छोटे होते हैं। वहीं, सफेद आलू हल्के भूरे रंग के और आकार में बड़े होते हैं। दोनों में पोषण की मात्रा अलग-अलग होती है और इनके स्वाद व उपयोग में भी अंतर होता है। आइए जानते हैं कि स्वास्थ्य के लिहाज से इनमें से कौन-सा आलू ज्यादा फायदेमंद है।