पंजाबी स्टाइल में बनाएं चना दाल मसाला, आसान है रेसिपी
क्या है खबर?
पंजाबी खाने की पहचान उसके स्वाद और खुशबू से होती है। इन्हीं में से एक है चना दाल मसाला, जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी अच्छा है। यह व्यंजन प्रोटीन का अच्छा स्रोत है और इसे बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता। अगर आप अपने खाने में कुछ नया स्वाद जोड़ना चाहते हैं तो इस पंजाबी व्यंजन को जरूर आजमाएं। आइए इसकी रेसिपी जानते हैं।
सामग्री
चना दाल मसाला बनाने के लिए जरूरी चीजें
1 कप चना दाल, 2 बड़े चम्मच तेल, 1 बड़ा चम्मच जीरा, 1 चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट, 1 प्याज (बारीक कटी हुई), 1 टमाटर (बारीक कटा हुआ), 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला, नमक (स्वादानुसार), हरी मिर्च (बारीक कटी हुई), हरे धनिये की पत्तियां (सजाने के लिए) और नींबू (सर्विंग से पहले)।
स्टेप-1
चना दाल को भिगो दें
चना दाल को अच्छे से धोकर कम से कम 2 घंटे के लिए पानी में भिगो दें। इसके बाद इसे छानकर एक अलग बर्तन में रख दें। भिगोने से दाल नरम हो जाएगी और पकाने में कम समय लगेगा।
यह तरीका दाल को पकाने में मदद करेगा और इसका स्वाद भी बढ़ाएगा।
भिगोई हुई दाल को आप सीधे पकाने से पहले थोड़ी देर पानी में भिगोने की यह प्रक्रिया बहुत जरूरी है।
स्टेप-2
दाल को उबालें
भिगोई हुई दाल को एक प्रेशर कुकर में डालें और उसमें पानी डालकर 2 सीटी आने तक पकाएं। जब दाल नरम हो जाए तो उसे निकालकर ठंडा होने दें और फिर इसे हाथों से मसल लें ताकि यह अच्छे से मैश हो जाए।
इस प्रक्रिया से दाल का स्वाद और भी बढ़ जाएगा और यह मसालों के साथ अच्छी तरह मिल जाएगी। मैश की हुई दाल को आप आगे की विधि में इस्तेमाल कर सकते हैं।
स्टेप-3
मसाला तैयार करें
इसके लिए सबसे पहले एक पैन में तेल गर्म करें और उसमें जीरा डालें। जब जीरा चटकने लगे तो इसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर भूनें।
अब इसमें प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनें, फिर इसमें टमाटर डालकर नरम होने तक पकाएं। इसके बाद इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला डालकर अच्छे से मिलाएं।
मसाला तैयार होने पर इसमें मैश की हुई चना दाल डालकर अच्छी तरह मिलाएं।
स्टेप-4
चना दाल मसाला को अंतिम रूप दें
अब तैयार मसाले वाली चना दाल में नमक, हरी मिर्च और हरे धनिये की पत्तियां डालकर अच्छे से मिलाएं। इसे कुछ मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं ताकि सारे मसाले अच्छी तरह से दाल में मिल जाएं।
आपका पंजाबी स्टाइल चना दाल मसाला तैयार हो चुका है। इसे गर्मागर्म रोटी या चावल के साथ परोसें और इसका आनंद लें।
यह व्यंजन न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है, इसलिए इसे जरूर आजमाएं।