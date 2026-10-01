पंजाबी स्टाइल में बनाएं चना दाल मसाला, आसान है रेसिपी

भिगोई हुई दाल को एक प्रेशर कुकर में डालें और उसमें पानी डालकर 2 सीटी आने तक पकाएं। जब दाल नरम हो जाए तो उसे निकालकर ठंडा होने दें और फिर इसे हाथों से मसल लें ताकि यह अच्छे से मैश हो जाए।

इस प्रक्रिया से दाल का स्वाद और भी बढ़ जाएगा और यह मसालों के साथ अच्छी तरह मिल जाएगी। मैश की हुई दाल को आप आगे की विधि में इस्तेमाल कर सकते हैं।