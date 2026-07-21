कद्दू बनाम जुकीनी: इनमें से ज्यादा फाइबर किसमें है? जानिए
क्या है खबर?
कद्दू और जुकीनी दोनों ही पौष्टिक सब्जियां हैं, जो अपने-अपने स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती हैं। हालांकि, जब बात फाइबर की आती है तो कई लोग उलझन में पड़ जाते हैं कि इनमें से किसका सेवन ज्यादा फायदेमंद है। इस लेख में हम दोनों सब्जियों के फाइबर की मात्रा और उनके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों का तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे ताकि आप सही चयन कर सकें।
कद्दू
कद्दू में फाइबर की मात्रा
कद्दू एक ऐसी सब्जी है, जो विटामिन-A, विटामिन-C और पोटेशियम से भरपूर होती है। 100 ग्राम कद्दू में लगभग 7 ग्राम फाइबर होता है, जो इसे एक बेहतरीन विकल्प बनाता है।
फाइबर पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करता है और आंतरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है।
इसके अलावा कद्दू का सेवन वजन नियंत्रित करने और ब्लड शुगर लेवल को स्थिर रखने में भी सहायक है।
जुकीनी
जुकीनी में फाइबर की मात्रा
जुकीनी एक हल्की-फुल्की सब्जी होती है, जो विटामिन-C, विटामिन-B6 और पोटेशियम से भरपूर होती है।
100 ग्राम जुकीनी में लगभग 3 ग्राम फाइबर होता है, जो इसे फाइबर का अच्छा स्रोत बनाता है। फाइबर पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करता है और आंतरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है।
इसके अलावा जुकीनी का सेवन वजन नियंत्रित करने और ब्लड शुगर लेवल को स्थिर रखने में भी सहायक है।
चयन
दोनों में से ज्यादा फाइबर किसमें है?
अब सवाल यह उठता है कि इनमें से ज्यादा फाइबर किसमें है? साफ तौर पर कहा जाए तो 100 ग्राम कद्दू में लगभग 7 ग्राम फाइबर होता है, जबकि 100 ग्राम जुकीनी में लगभग 3 ग्राम फाइबर होता है।
इस आधार पर यह साफ है कि कद्दू में जुकीनी की तुलना में ज्यादा फाइबर होता है। इसलिए यदि आप अपने आहार में फाइबर शामिल करना चाहते हैं तो कद्दू एक बेहतर विकल्प हो सकता है।
फायदे
स्वास्थ्य लाभ
कद्दू और जुकीनी दोनों ही अपने-अपने स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती हैं।
कद्दू का सेवन पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने, वजन नियंत्रित रखने और ब्लड शुगर लेवल को स्थिर रखने में मदद करता है, वहीं जुकीनी का सेवन त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद होता है।
दोनों ही सब्जियां अपने-अपने स्थान पर पौष्टिकता प्रदान करती हैं और आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायक होती हैं। इसलिए इन्हें अपने आहार में शामिल करना लाभकारी हो सकता है।