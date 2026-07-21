कद्दू बनाम जुकीनी: इनमें से ज्यादा फाइबर किसमें है? जानिए

अब सवाल यह उठता है कि इनमें से ज्यादा फाइबर किसमें है? साफ तौर पर कहा जाए तो 100 ग्राम कद्दू में लगभग 7 ग्राम फाइबर होता है, जबकि 100 ग्राम जुकीनी में लगभग 3 ग्राम फाइबर होता है।

इस आधार पर यह साफ है कि कद्दू में जुकीनी की तुलना में ज्यादा फाइबर होता है। इसलिए यदि आप अपने आहार में फाइबर शामिल करना चाहते हैं तो कद्दू एक बेहतर विकल्प हो सकता है।