कद्दू के बीज बनाम सूरजमुखी के बीज: वजन घटाने के लिए इनमें से कौन-सा है बेहतर?
क्या है खबर?
कद्दू के बीज और सूरजमुखी के बीज, दोनों ही पौधों के बीज हैं, जिनका सेवन सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है। हालांकि, इनकी पोषण संबंधी खासियत और सेहत पर असर अलग-अलग होते हैं। यह जानना जरूरी है कि इनमें से कौन-से बीज वजन प्रबंधन के लिए ज्यादा फायदेमंद हैं। आइए आज हम आपको दोनों के पोषण और सेहत संबंधी लाभों के बारे में विस्तार से बताते हैं, ताकि आप अपनी जरूरत के हिसाब से इनका चयन कर सकें।
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कद्दू के बीज क्या होते हैं?
कद्दू के बीज कद्दू के अंदर पाए जाने वाले छोटे-छोटे बीज होते हैं। इनका सेवन कई तरीके से किया जा सकता है, जैसे भूनकर, पीसकर या सलाद में डालकर।
ये बीज प्रोटीन, फाइबर, विटामिन-E, मैग्नीशियम और जिंक से भरपूर होते हैं। इनमें ऐसे तत्व भी होते हैं, जो शरीर को हानिकारक चीजों से बचाने में मदद करते हैं।
कद्दू के बीज का सेवन दिल की सेहत, पाचन तंत्र को सुधारने और रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाने में सहायक हैं।
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सूरजमुखी के बीज क्या होते हैं?
सूरजमुखी के बीज सूरजमुखी के फूलों में पाए जाते हैं। इनका सेवन भी कई तरीकों से किया जा सकता है, लेकिन इन्हें भूनकर खाना सबसे आम तरीका है।
सूरजमुखी के बीज विटामिन-E, मैग्नीशियम, फास्फोरस और प्रोटीन का अच्छा स्त्रोत होते हैं। इनमें ऐसे फैट भी पाए जाते हैं, जो शरीर के लिए जरूरी हैं।
इसके अलावा सूरजमुखी के बीज का सेवन त्वचा को स्वस्थ रखने और दिल को स्वस्थ रखने में भी मदद कर सकता है।
चयन
किसका सेवन वजन प्रबंधन के लिए है ज्यादा फायदेमंद?
वजन प्रबंधन के लिए दोनों ही बीज फायदेमंद हो सकते हैं। हालांकि, कद्दू के बीजों में फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जो पेट को लंबे समय तक भरा रखता है और खाने की मात्रा कम करने में मदद करता है।
इसके अलावा ये बीज प्रोटीन का भी अच्छा स्त्रोत होते हैं, जो मांसपेशियों को मजबूत बनाने में सहायक है। सूरजमुखी के बीज भी वजन प्रबंधन में मदद कर सकते हैं, लेकिन इनमें फाइबर की मात्रा कम होती है।
फायदे
कद्दू के बीजों के सेवन के फायदे
कद्दू के बीजों का सेवन कई लाभ प्रदान करता है। ये दिल की सेहत को बेहतर बनाने में सहयोग प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि इनमें सेहतमंद फैट होते हैं, जो खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद कर सकते हैं।
इसके अलावा ये बीज पाचन तंत्र को सुधारने, शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने और त्वचा को स्वस्थ रखने में भी मददगार साबित हो सकते हैं।
लाभ
सूरजमुखी के बीजों के सेवन के फायदे
सूरजमुखी के बीजों का सेवन भी कई तरह से किया जा सकता है। इनका सेवन करने से शरीर को भरपूर ऊर्जा मिलती है।
इसके अलावा ये बीज दिल की बीमारियों से बचाने, खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने और रक्तचाप को नियंत्रित करने में भी मदद कर सकते हैं।
सूरजमुखी के बीजों में मौजूद कुछ खास तत्व कैंसर कोशिकाओं को पनपने से रोकने में भी मदद कर सकते हैं।