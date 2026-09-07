पंपकिन स्पाइस लाटे की रेसिपी

शाम के समय बनाकर पिएं पंपकिन स्पाइस लाटे, जानिए इसकी आसान रेसिपी

लेखन सयाली 05:45 pm Sep 07, 202605:45 pm

क्या है खबर?

पंपकिन स्पाइस लाटे एक ऐसा पेय है, जो स्वाद में लाजवाब होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी अच्छा है। यह पेय ठंडे मौसम में पीने के लिए बढ़िया है, क्योंकि यह शरीर को गर्माहट देता है और ठंड से बचाए रखता है। इसमें कद्दू और मसालों का इस्तेमाल होता है, जो इसे खास बनाते हैं। इसे बनाना आसान है और इसके लिए ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं होती। आइए जानते हैं इसे घर पर कैसे बनाया जा सकता है।