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शाम के समय बनाकर पिएं पंपकिन स्पाइस लाटे, जानिए इसकी आसान रेसिपी
पंपकिन स्पाइस लाटे की रेसिपी

शाम के समय बनाकर पिएं पंपकिन स्पाइस लाटे, जानिए इसकी आसान रेसिपी

लेखन सयाली
Sep 07, 2026
05:45 pm
क्या है खबर?

पंपकिन स्पाइस लाटे एक ऐसा पेय है, जो स्वाद में लाजवाब होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी अच्छा है। यह पेय ठंडे मौसम में पीने के लिए बढ़िया है, क्योंकि यह शरीर को गर्माहट देता है और ठंड से बचाए रखता है। इसमें कद्दू और मसालों का इस्तेमाल होता है, जो इसे खास बनाते हैं। इसे बनाना आसान है और इसके लिए ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं होती। आइए जानते हैं इसे घर पर कैसे बनाया जा सकता है।

सामान

पंपकिन स्पाइस लाटे बनाने के लिए जरूरी सामान

पंपकिन स्पाइस लाटे के लिए आपको जो-जो चाहिए, वो आसानी से दुकान पर मिल जाएगा। इसके लिए आपको एक कप दूध (आप चाहें तो सोया या बादाम का दूध ले सकते हैं), आधा कप कद्दू का गूदा, 2 चम्मच चीनी (स्वादअनुसार), एक चौथाई चम्मच दालचीनी पाउडर, एक चौथाई चम्मच सूखी अदरक का पाउडर, एक चुटकी जायफल का पाउडर, आधा चम्मच वनीला का अर्क, एक तिहाई चम्मच कॉफी का पाउडर और ऊपर सजाने के लिए थोड़ी मलाई (इच्छानुसार) चाहिए होगी।

#1

दूध और कद्दू को मिलाकर करें शुरुआत

सबसे पहले एक पैन में दूध और कद्दू का गूदा डालकर धीमी आंच पर गर्म करें। इसे लगातार चलाते रहें, ताकि दूध और कद्दू अच्छे से मिल जाएं और कोई गांठ न बने।

जब मिश्रण हल्का गर्म हो जाए तो उसमें चीनी डालें और अच्छे से मिलाएं। चीनी डालने से पेय में मिठास आएगी और इसका स्वाद बेहतर होगा।

अगर आप चीनी से बचना चाहते हैं तो गुड़ या शहद का उपयोग भी कर सकते हैं।

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#2

मसालों को मिलाकर पेय को दें खास स्वाद

अब इस मिश्रण में दालचीनी पाउडर, अदरक पाउडर, जायफल पाउडर और वनीला का अर्क डालें। इन मसालों से पेय को एक खास स्वाद मिलेगा।

मसालों को अच्छी तरह मिलाने के बाद इसे धीमी आंच पर कुछ मिनट तक पकाएं, ताकि सभी चीजें अच्छे से मिल जाएं और पेय का स्वाद बढ़ जाए। जब मिश्रण गाढ़ा हो जाए और इसमें हल्का उबाल आ जाए तो समझ लें कि आपका पंपकिन स्पाइस लाटे लगभग तैयार है।

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#3

कॉफी मिलाकर पेय को दें अंतिम रूप

अब इस मिश्रण में कॉफी का पाउडर डालकर अच्छे से मिलाएं। कॉफी डालने से पेय को एक नई ताजगी और गहराई मिलेगी।

जब सभी चीजें अच्छे से मिल जाएं और मिश्रण पूरी तरह से गाढ़ा हो जाए तो इसे गैस से उतार लें। इसे एक कप में डालें, ऊपर से मलाई डालें और इसे सजाएं।

आपका स्वादिष्ट पंपकिन स्पाइस लाटे तैयार है। आप इसमें व्हिप्ड क्रीम भी डाल सकते हैं।

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