कद्दू के बीज बनाम मैग्नीशियम सप्लीमेंट: किसका सेवन स्वास्थ्य के लिए है बेहतर?
क्या है खबर?
मैग्नीशियम एक जरूरी खनिज है, जो शरीर के कई कार्यों में अहम भूमिका निभाता है। यह मांसपेशियों को आराम देने से लेकर हड्डियों को मजबूत बनाने तक में मदद करता है। आमतौर पर लोग मैग्नीशियम की कमी को पूरा करने के लिए सप्लीमेंट लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्राकृतिक स्रोत, जैसे कद्दू के बीज भी इस खनिज से भरपूर होते हैं? आइए जानते हैं कि इन दोनों में से क्या बेहतर है।
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कद्दू के बीजों में मैग्नीशियम की मात्रा
कद्दू के बीज मैग्नीशियम का एक अच्छा स्रोत हैं। इनमें मौजूद मैग्नीशियम न केवल मांसपेशियों को आराम देता है, बल्कि हड्डियों को भी मजबूत बनाता है।
इसके अलावा यह पाचन तंत्र को भी स्वस्थ रखता है। 100 ग्राम कद्दू के बीजों में लगभग 262 मिलीग्राम मैग्नीशियम होता है, जो कि एक दिन की जरूरत का लगभग 60 प्रतिशत पूरा कर सकता है।
यह एक प्राकृतिक विकल्प होने के नाते शरीर को किसी भी तरह की दवा की जरूरत नहीं पड़ती।
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मैग्नीशियम सप्लीमेंट वाकई जरूरी होते हैं?
मैग्नीशियम सप्लीमेंट तब जरूरी हो जाते हैं जब आपके खाने से इसे प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि अगर आप ऐसे खाद्य पदार्थ नहीं खा रहे हैं, जिनमें मैग्नीशियम हो या फिर किसी बीमारी के कारण आपके शरीर में इसकी कमी हो गई हो।
ऐसे मामलों में डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप मैग्नीशियम सप्लीमेंट लें। हालांकि, हमेशा डॉक्टरी सलाह के बाद ही सप्लीमेंट लें, क्योंकि अनियमित सेवन से शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है।
#3
कद्दू के बीज और मैग्नीशियम सप्लीमेंट के बीच चुनाव
अगर आप प्राकृतिक स्रोत से मैग्नीशियम लेना चाहते हैं तो कद्दू के बीज एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। ये न केवल मैग्नीशियम, बल्कि अन्य जरूरी पोषक तत्वों, जैसे जिंक, आयरन और विटामिन-E से भी भरपूर होते हैं।
इसके अलावा ये एंटी-ऑक्सीडेंट गुण से भी समृद्ध होते हैं, जो शरीर को हानिकारक तत्वों से बचाते हैं। वहीं, मैग्नीशियम सप्लीमेंट तेजी से असर करते हैं, लेकिन इनके अधिक सेवन से शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
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कद्दू के बीजों का सेवन कैसे करें?
कद्दू के बीजों का सेवन कई तरीकों से किया जा सकता है। इन्हें भूनकर हल्के नाश्ते के रूप में खाया जा सकता है या सलाद में मिलाया जा सकता है।
इसके अलावा शेक में डालकर भी इन्हें खाया जा सकता है। इन्हें रातभर पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट भी खाया जा सकता है।
इससे पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है और शरीर को ऊर्जा मिलती है। आप इन्हें दही या दूध में मिलाकर भी खा सकते हैं।