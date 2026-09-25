कद्दू के बीज बनाम मैग्नीशियम सप्लीमेंट: किसका सेवन स्वास्थ्य के लिए है बेहतर?

कद्दू के बीज मैग्नीशियम का एक अच्छा स्रोत हैं। इनमें मौजूद मैग्नीशियम न केवल मांसपेशियों को आराम देता है, बल्कि हड्डियों को भी मजबूत बनाता है।

इसके अलावा यह पाचन तंत्र को भी स्वस्थ रखता है। 100 ग्राम कद्दू के बीजों में लगभग 262 मिलीग्राम मैग्नीशियम होता है, जो कि एक दिन की जरूरत का लगभग 60 प्रतिशत पूरा कर सकता है।

यह एक प्राकृतिक विकल्प होने के नाते शरीर को किसी भी तरह की दवा की जरूरत नहीं पड़ती।