घर के बगीचे में उगाना चाहते हैं कददू? इन बातों का जरूर रखें ध्यान

कददू एक पौष्टिक सब्जी है, जिसे आप अपने घर के बगीचे में आसानी से उगा सकते हैं। यह न केवल आपके खाने में स्वाद जोड़ता है, बल्कि कई सेहत से जुड़ी फायदे भी देता है। इस लेख में हम आपको कददू उगाने के लिए जरूरी सुझाव और जानकारी देंगे, जिससे आप अपने बगीचे में ताजा और स्वस्थ कददू उगा सकें। सही मिट्टी, धूप, पानी और खाद का उपयोग करके आप अपने कददू की फसल को सफल बना सकते हैं।

#1 सही मिट्टी का चयन करें कददू उगाने के लिए अच्छी मिट्टी का चयन करना बहुत जरूरी है। इसके लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इसमें पोषक तत्वों की कमी नहीं होती और पानी का निकास भी ठीक से होता है। अगर आपके पास दोमट मिट्टी नहीं है तो आप रेत, गोबर की खाद और कम्पोस्ट मिलाकर एक अच्छी मिट्टी बना सकते हैं। इससे पौधों को सही पोषण मिलेगा और उनकी बढ़त भी बेहतर होगी।

#2 बीज बोने का सही समय कददू के बीज बोने का सही समय बहुत अहम है। इसे गर्मियों के अंत या बरसात के मौसम में बोना चाहिए, जब तापमान 20-30 डिग्री के बीच हो। ऐसा करने से पौधों को पर्याप्त गर्मी मिलती है और वे तेजी से बढ़ते हैं। इसके अलावा इस मौसम में मिट्टी में नमी बनी रहती है, जो कददू के विकास के लिए जरूरी है। सही समय पर बीज बोने से आपकी फसल भी अच्छी होगी।

Advertisement

#3 धूप और पानी का ध्यान रखें कददू के पौधों को पर्याप्त धूप और पानी देना बहुत जरूरी है। इन्हें रोजाना कम से कम 6-8 घंटे धूप चाहिए होती है, ताकि वे अच्छे से बढ़ सकें। साथ ही इन्हें नियमित रूप से पानी देते रहें, लेकिन ध्यान रखें कि अधिक पानी न हो, क्योंकि इससे जड़ सड़ सकती है। बेहतर होगा कि आप सुबह या शाम के समय इन्हें पानी दें, ताकि मिट्टी में नमी बनी रहे और पौधे स्वस्थ रहें।

Advertisement

#4 खाद और पोषक तत्वों का उपयोग करें पौधों को सही पोषण देने के लिए खाद और पोषक तत्वों का उपयोग करना चाहिए। आप गोबर की खाद या कम्पोस्ट जैसी जैविक खाद का उपयोग कर सकते हैं, जो पौधों को प्राकृतिक तरीके से पोषण देंगी। इसके अलावा समय-समय पर पौधों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश जैसे पोषक तत्व डालते रहें, ताकि वे स्वस्थ रहें और अच्छी फसल दें। इससे आपके कददू के पौधे मजबूत और रोग मुक्त रहेंगे, जिससे आपकी फसल भी बेहतर होगी।