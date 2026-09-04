पाचन के लिए इसबगोल बनाम प्रोबायोटिक्स

पाचन स्वास्थ्य के लिए इसबगोल या प्रोबायोटिक्स में से किसका सेवन करना है बेहतर?

लेखन सयाली 09:56 am Sep 04, 202609:56 am

क्या है खबर?

पाचन स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए इसबगोल और प्रोबायोटिक्स, दोनों ही अहम भूमिका निभाते हैं। इसबगोल एक प्रकार का फाइबर है, जो मल को नरम करता है और बढ़ाता है, जिससे कब्ज की समस्या से राहत मिलती है। दूसरी ओर, प्रोबायोटिक्स अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, जो आंत में मौजूद होते हैं और पाचन क्रिया को संतुलित रखते हैं। इस लेख में हम दोनों के फायदे और नुकसान जानेंगे, ताकि आप अपने लिए सही विकल्प चुन सकें।