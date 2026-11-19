सबसे पहले भिगोई हुई मूंग दाल को छानकर मिक्सी में अदरक, हरी मिर्च और थोड़ा पानी डालकर पीस लें। अब इस पेस्ट में नमक, जीरा, बेकिंग पाउडर और धनिया पत्ती मिलाएं।

इस मिश्रण को थोड़ी देर के लिए ढककर रख दें ताकि यह अच्छे से फूल जाए। इसके बाद इस मिश्रण को अच्छी तरह से मिलाकर एक चिकनी सतह पर घी लगाकर फैलाएं। फिर इसे दोनों तरफ से सुनहरा भूरा होने तक सेंकें। इसी तरह सारे चीले बनाएं।