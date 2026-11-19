मूंग दाल से बनता है प्रोटीन युक्त चीला, जानिए इसकी रेसिपी
क्या है खबर?
सुबह का नाश्ता दिन का सबसे जरूरी खाना होता है, जिसे पौष्टिक और स्वादिष्ट होना चाहिए। ऐसे में मूंग दाल का चीला एक बढ़िया विकल्प हो सकता है। यह न केवल जल्दी बनता है बल्कि इसमें प्रोटीन की भरपूर मात्रा होती है, जो आपके शरीर को ताकत देती है। आइए आज हम आपको मूंग दाल के चीले की रेसिपी बताते हैं, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं।
सामग्री
मूंग दाल का चीला बनाने के लिए जरूरी चीजें
1 कप हरी मूंग दाल (रातभर पानी में भिगोई हुई), 1 बड़ी चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 छोटी चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट, 1/2 छोटी चम्मच जीरा, नमक (स्वादानुसार), थोड़ा-सा बेकिंग पाउडर, थोड़ी-सी बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटी हुई धनिया पत्ती और तेल या घी (चीलों को बनाने के लिए)
आप चाहें तो सामग्रियों की मात्रा को अपने मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं।
विधि
मूंग दाल का चीला बनाने का तरीका
सबसे पहले भिगोई हुई मूंग दाल को छानकर मिक्सी में अदरक, हरी मिर्च और थोड़ा पानी डालकर पीस लें। अब इस पेस्ट में नमक, जीरा, बेकिंग पाउडर और धनिया पत्ती मिलाएं।
इस मिश्रण को थोड़ी देर के लिए ढककर रख दें ताकि यह अच्छे से फूल जाए। इसके बाद इस मिश्रण को अच्छी तरह से मिलाकर एक चिकनी सतह पर घी लगाकर फैलाएं। फिर इसे दोनों तरफ से सुनहरा भूरा होने तक सेंकें। इसी तरह सारे चीले बनाएं।
फायदे
मूंग दाल के चीले के फायदे
मूंग दाल के चीले कई पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। इनमें प्रोटीन, फाइबर और विटामिन्स की अच्छी खासी मात्रा होती है।
प्रोटीन शरीर को ताकत देती है और मांसपेशियों को मजबूत बनाती है। फाइबर पाचन को सही रखता है और लंबे समय तक भूख नहीं लगती।
विटामिन्स शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाते हैं और त्वचा को निखारते हैं। इस प्रकार मूंग दाल के चीले नाश्ते के लिए एक बढ़िया विकल्प हो सकते हैं।
सावधानियां
मूंग दाल का चीला बनाते समय ध्यान रखें ये बातें
चीला बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले दाल को ज्यादा बारीक न पीसें क्योंकि इससे चीला पतला हो जाएगा और ठीक से नहीं बनेगा।
मिश्रण को थोड़ा मोटा छोड़ें ताकि चीला अच्छा बने। इसके अलावा तेल या घी का उपयोग संतुलित मात्रा में करें ताकि चीला बहुत तैलीय न लगे और उसका स्वाद भी अच्छा रहे।
अंत में चीलों को मध्यम आंच पर सेंके ताकि वे अच्छे से पक जाएं।