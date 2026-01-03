इस साल अपनी सेहत को दें प्राथमिकता, अपनाएं खान-पान की ये स्वस्थ आदतें

हम जो चीजें खाते-पीते हैं, वही हमें स्वस्थ या अस्वस्थ बनाती हैं। हमारी डाइट पर ही निर्भर करता है कि हम ऊर्जावान और तंदुरुस्त रहेंगे या थके हुए और मोटे। 2026 में आपको अपनी सेहत को प्राथमिकता देते हुए खान-पान की स्वस्थ आदतों को अपनाना चाहिए। ये सरल आदतें पाचन को दुरुस्त रखेंगी, वजन को नियंत्रित रखने में मदद करेंगी और आपकी ताकत को भी बढ़ाएंगी। 12 महीने इनका पालन करें और अपनी सेहत में सकारात्मक बदलाव महसूस करें।

#1 गर्म पानी से करें दिन की शुरुआत इस साल अपने हर दिन की शुरुआत गिलास गर्म पानी पी कर करें। यह एक अच्छी आदत है, जो हाइड्रेशन को बढ़ाती है और पाचन को बेहतर बनाती है। गर्म पानी का सेवन करने से चयापचय मजबूत हो सकता है और शरीर डिटॉक्स हो सकता है। आप ज्यादा फायदा पाने के लिए इसमें नींबू, अजवाइन और जीरा आदि जैसे खाद्य पदार्थ भी शामिल कर सकते हैं। खाली पेट गर्म पानी पीने से वजन घटाने में भी मदद मिलती है।

#2 अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों से दूरी बनाएं आज के दौर में हम सभी प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों और पैकेट वाले खाने के आदि होते जा रहे हैं। हालांकि, इन खाद्य पदार्थों में अतिरिक्त कैलोरी, वसा, सोडियम और चीनी होती है। ये शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं और मोटापे का शिकार बना सकते हैं। इस साल आपको ऐसे खाद्य पदार्थों को डाइट से निकाल देना चाहिए और मीठा खाना भी कम कर देना चाहिए। इससे शरीर की सूजन घट जाएगी और आप सेहतमंद भी बने रहेंगे।

#3 निर्धारित समय पर भोजन करें आपको दिन की सभी मील एक निर्धारित समय पर ही लेनी चाहिए। ऐसा करने से ब्लड शुगर का स्तर हमेशा स्थिर रहेगा और चयापचय भी मजबूत रहेगा। एक ही समय पर भोजन करने से आपको बार-बार भूख नहीं लगेगी और ज्यादा खाने की संभावना नहीं रहेगी। इस आदत को अपनाने से पाचन भी ठीक रहेगा और आप अपने वजन को भी नियंत्रित रख पाएंगे। आपकी सभी मील्स के बीच 3 से 6 घंटे का अंतर होना चाहिए।

#4 संतुलित डाइट लें भारतीय खान-पान में कार्ब्स और फाइबर तो मिल जाते हैं, लेकिन पर्याप्त प्रोटीन नहीं मिल पाता। हालांकि, स्वस्थ शरीर के लिए संतुलित डाइट लेना अहम होता है। अपनी थाली में सभी पोषक तत्व शामिल करने की कोशिश करें। उसमें आधे फल और सब्जियां, एक चौथाई प्रोटीन, एक चौथाई साबुत अनाज, स्वस्थ वसा, प्रीबायोटिक्स और हाइड्रेशन के लिए पानी शामिल करें। आप अपनी जरूरतों के मुताबिक खाद्य पदार्थों की मात्रा बढ़ा भी सकते हैं।