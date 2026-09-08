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पतझड़ के दौरान दुनियाभर में खाए जाते हैं कद्दू के ये कमाल के पकवान, जरूर आजमाएं
कद्दू से बने पतझड़ के पकवान

पतझड़ के दौरान दुनियाभर में खाए जाते हैं कद्दू के ये कमाल के पकवान, जरूर आजमाएं

लेखन सयाली
Sep 08, 2026
11:19 am
क्या है खबर?

पतझड़ के मौसम में कद्दू का इस्तेमाल खाने में करना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। कद्दू में बहुत सारे जरूरी पोषक तत्व होते हैं, जो इस मौसम में शरीर को ताकत देते हैं। क्या आपको पता है कि कद्दू से कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जा सकते हैं? आज हम आपको 5 ऐसे व्यंजनों के बारे में बताएंगे, जो खास तौर से पतझड़ के मौसम में कद्दू से बनते हैं। ये दुनियाभर में खाए जाते हैं।

#1

कद्दू की पाई

कद्दू की पाई एक खास अमेरिकी मिठाई है, जिसे अक्सर थैंक्सगिविंग पर बनाया जाता है।

इसे बनाने के लिए सबसे पहले कद्दू को उबालकर उसका गूदा निकाल लिया जाता है, फिर इसमें चीनी, दालचीनी, अदरक और जायफल मिलाकर एक पेस्ट तैयार किया जाता है।

इसके बाद इस पेस्ट को पहले से तैयार की गई पेस्ट्री में डालकर ओवन में बेक किया जाता है। यह मिठाई ठंडी होने के बाद परोसी जाती है।

#2

कद्दू का पास्ता

पास्ता तो आपने पहले भी कई बार खाया होगा, लेकिन पतझड़ के दौरान कद्दू का पास्ता मशहूर होता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले अपनी पसंद के आकार वाले पास्ता को नमक के साथ उबालें।

एक पैन में तेल गर्म करके लहसुन, प्याज, कद्दू की प्यूरी, लाल मिर्च पाउडर, चिली फ्लेक्स, रोजमेरी, काली मिर्च का पाउडर और जायफल पाउडर भूनें।

इसमें हेवी क्रीम, चीज, पास्ता का थोड़ा-सा पानी और पास्ता डालकर मिलाएं और खाएं।

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#3

कद्दू का सूप

कद्दू का सूप पतझड़ के मौसम में पसंद किया जाता है। इसे बनाने के लिए प्याज, लहसुन और अदरक को हल्का भून लें।

फिर उसमें कद्दू के टुकड़े डालें और पानी मिलाकर धीमी आंच पर पकाएं। जब कद्दू नरम हो जाए तो इसे मिक्सी में पीसकर चिकना कर लें।

अब इसमें नमक, काली मिर्च और थोड़ा मक्खन डालें। यह सूप हल्का और पचने में आसान होता है।

इसे आप शाम के समय हल्के खाने के तौर पर ले सकते हैं।

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#4

कद्दू की रैवियोली

कद्दू की रैवियोली की फिलिंग बनाने के लिए कद्दू की प्यूरी, रिकोटा चीज, परमेजन चीज, जायफल पाउडर, नमक और काली मिर्च के पाउडर को मिलाएं।

एक वोनटन की शीट को फैलाएं और गीला करके उसमें फिलिंग भरें। इसे बंद करके ऊपर से कॉर्न फ्लौर का घोल लगाएं। इसी तरह सभी रैवियोली बना लें और उबाल लें।

सॉस के लिए पैन में ढेर सारा मक्खन पिघलाएं और उसमें सेज डालें। अब इसमें नमक और रैवियोली डालकर खाएं।

#5

कद्दू का क्रंच केक

एक कटोरे में कद्दू की प्यूरी, दूध, बेकिंग पाउडर, चीनी, मसाले और नमक को तब तक मिलाएं जब तक कि मिश्रण चिकना न हो जाए। इस मिश्रण को बेकिंग तरय में डालकर सेट करें।

इसके ऊपर सूखा पीले केक का मिक्स, बारीक कटे हुए पिकान और मक्खन डालकर बेक कर लें। इसी तरह आप लेयरिंग भी कर सकते हैं।

बेक होने के बाद इसे निकालें और ऊपर से हेवी क्रीम डालकर सजाएं और खाएं।

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