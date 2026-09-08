कद्दू से बने पतझड़ के पकवान

पतझड़ के दौरान दुनियाभर में खाए जाते हैं कद्दू के ये कमाल के पकवान, जरूर आजमाएं

लेखन सयाली 11:19 am Sep 08, 202611:19 am

क्या है खबर?

पतझड़ के मौसम में कद्दू का इस्तेमाल खाने में करना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। कद्दू में बहुत सारे जरूरी पोषक तत्व होते हैं, जो इस मौसम में शरीर को ताकत देते हैं। क्या आपको पता है कि कद्दू से कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जा सकते हैं? आज हम आपको 5 ऐसे व्यंजनों के बारे में बताएंगे, जो खास तौर से पतझड़ के मौसम में कद्दू से बनते हैं। ये दुनियाभर में खाए जाते हैं।