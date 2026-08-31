स्वास्थ्य को लेकर सजग मेहमानों के लिए बनाएं ये 5 स्वास्थ्यवर्धक स्नैक्स, आसान है रेसिपी
क्या है खबर?
आजकल लोग अपनी सेहत को लेकर काफी सजग हो गए हैं। वे अपने खान-पान में पोषक तत्वों से भरपूर चीजों को शामिल करने लगे हैं। ऐसे में जब आपके घर कोई स्वास्थ्य को लेकर सजग मेहमान आता है तो आप उनके लिए क्या बनाना चाहिए यह ख्याल परेशान करता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे स्वास्थ्यवर्धक स्नैक्स की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें बनाना आसान है और ये स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए फायदेमंद भी हैं।
#1
भुने चने और मूंगफली की चाट
इसके लिए एक कटोरे में भुने चने, उबली हुई हरे मटर, उबली हुई मूंगफली और बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, खीरा, हरी मिर्च और धनिया डालें। अब इसमें नींबू का रस, चाट मसाला, भुना जीरा पाउडर, नमक और थोड़ा-सा लाल मिर्च पाउडर मिलाएं।
इस चाट को बनाते समय आप अपनी पसंदीदा सब्जियां और मसाले भी डाल सकते हैं। यह चाट प्रोटीन और फाइबर से भरपूर है, जो आपके पाचन को सुधारने और आपको तृप्त रखने में मदद करेगी।
#2
ओट्स के लड्डू
ओट्स के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले ओट्स को भूनकर पीस लें, फिर इसमें गुड़ या शहद मिलाएं। अब इस मिश्रण को घी में भूनें और उसमें सूखे मेवे डालकर अच्छी तरह मिलाएं।
इसके बाद इस मिश्रण से छोटे-छोटे लड्डू बनाएं। यह स्नैक फाइबर, प्रोटीन और विटामिन से भरपूर है, जो आपके शरीर को ऊर्जा देगा और आपको लंबे समय तक तृप्त रखेगा।
इसे बनाना भी काफी आसान है और यह स्वादिष्ट भी है।
#3
मखाना चाट
मखाना चाट बनाने के लिए सबसे पहले मखानों को घी में भून लें, फिर इसमें उबले हुए आलू के टुकड़े डालें। अब इसमें हरी मिर्च, धनिया, नींबू का रस, चाट मसाला, भुना जीरा पाउडर, नमक और लाल मिर्च पाउडर मिलाएं।
इसके बाद इस मिश्रण को अच्छी तरह मिलाकर ठंडा होने दें। यह स्नैक फाइबर और प्रोटीन से भरपूर है, जो आपके पाचन को सुधारने और आपको लंबे समय तक तृप्त रखेगा।
#4
मूंगफली की चिक्की
मूंगफली की चिक्की बनाने के लिए सबसे पहले चीनी को पानी में उबालें, फिर इसमें मूंगफली डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अब इस मिश्रण को घी लगी थाली में फैलाएं और ठंडा होने दें।
इसके बाद इसे टुकड़ों में काट लें। यह स्नैक प्रोटीन और फाइबर से भरपूर है, जो आपके शरीर को ऊर्जा देगा और आपको लंबे समय तक तृप्त रखेगा।
इसे बनाना भी काफी आसान है और यह स्वादिष्ट भी है।
#5
काजू और बादाम की बर्फी
काजू और बादाम की बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले काजू और बादाम को पीस लें। अब इस मिश्रण को दूध में पकाएं, फिर इसमें शक्कर डालकर अच्छी तरह मिलाएं।
इसके बाद इस मिश्रण को घी लगी थाली में फैलाएं और ठंडा होने दें। इसके बाद इसे टुकड़ों में काट लें।
यह स्नैक विटामिन और खनिजों से भरपूर है, जो आपके शरीर को ऊर्जा देगा और आपको लंबे समय तक तृप्त रखेगा।