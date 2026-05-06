मानसून के दौरान टिफिन में बनाएं ये 5 व्यंजन, आसान हैं रेसिपी

मानसून में नमी बढ़ने के कारण शरीर में पानी की कमी हो सकती है, जिससे डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है। इससे बचने के लिए भरपूर पानी पीने के साथ-साथ शरीर को पोषक तत्वों से भरपूर आहार देना जरूरी है। आइए आज हम आपको मानसून के दौरान टिफिन के लिए बनाए जाने वाले व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जो न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं।

#1 हरी मटर का उपमा हरी मटर का उपमा एक स्वादिष्ट और सेहतमंद व्यंजन है, जिसे आप अपने टिफिन में शामिल कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले सूजी को हल्का भूनें, फिर उसमें तेल में राई, उड़द की दाल, चना दाल, हरी मिर्च और अदरक डालकर भूनें। अब इसमें हरी मटर डालें और थोड़ी देर पकने दें। इसके बाद पानी डालकर सूजी को मिलाएं और ढककर पकने दें। जब सूजी पूरी तरह से पक जाए तो इसे गर्मागर्म परोसें।

#2 पनीर टिक्का पनीर टिक्का एक बेहतरीन नाश्ता है, जिसे आप अपने टिफिन में शामिल कर सकते हैं। इसके लिए पनीर को टुकड़ों में काटकर दही, अदरक-लहसुन का पेस्ट और मसालों के मिश्रण में भिगोकर रखें। अब इस मिश्रण को लकड़ी की सींक पर लगाकर तंदूर या ओवन में सेंकें जब तक कि यह सुनहरा न हो जाए। इसे गर्मागर्म परोसें, यह आपके टिफिन को खास बना देगा।

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#3 राजमा चावल राजमा चावल एक पौष्टिक और स्वादिष्ट व्यंजन है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए पहले राजमा को रातभर भिगोकर रख दें, फिर इसे प्रेशर कुक करें। अब प्याज, टमाटर, अदरक-लहसुन के पेस्ट और मसालों को तेल में भूनें। इसमें उबला हुआ राजमा डालकर इसे कुछ देर पकाएं। अंत में उबले हुए चावल मिलाकर अच्छी तरह मिलाएं। इसे गर्मागर्म परोसें और इसका आनंद लें।

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#4 पकोड़े मानसून में पकौड़े खाने का मजा ही कुछ अलग है। इसके लिए बेसन को पानी में घोलकर उसमें नमक, लाल मिर्च, अजवाइन और बारीक कटी हुई पत्तेदार सब्जियां मिलाएं। अब इस घोल को गर्म तेल में छोटी-छोटी गोलियां बनाते हुए तलें। जब ये सुनहरे भूरे हो जाएं, तब इन्हें निकालें और गर्मागर्म परोसें। इनका स्वाद चाय के साथ बेहद लाजवाब है। मानसून में इनका आनंद लेने का अलग ही मजा है।