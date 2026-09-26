मूंग दाल को इन तरीकों से बनाएं

मूंग दाल को इन 5 तरीकों से बनाएं, स्वादिष्ट लगेंगे व्यंजन

लेखन अंजली 06:13 pm Sep 26, 202606:13 pm

क्या है खबर?

मूंग दाल एक पौष्टिक और स्वादिष्ट दाल है। यह न केवल सेहत के लिए फायदेमंद होती है, बल्कि इसके साथ कई स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं। मूंग दाल में प्रोटीन, विटामिन और जरूरी तत्व होते हैं, जो शरीर को ताकत देते हैं। आइए आज हम आपको मूंग दाल से बनाए जाने वाले कुछ अनोखे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप अपने घर पर आसानी से बना सकते हैं।