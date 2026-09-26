मूंग दाल को इन 5 तरीकों से बनाएं, स्वादिष्ट लगेंगे व्यंजन
क्या है खबर?
मूंग दाल एक पौष्टिक और स्वादिष्ट दाल है। यह न केवल सेहत के लिए फायदेमंद होती है, बल्कि इसके साथ कई स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं। मूंग दाल में प्रोटीन, विटामिन और जरूरी तत्व होते हैं, जो शरीर को ताकत देते हैं। आइए आज हम आपको मूंग दाल से बनाए जाने वाले कुछ अनोखे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप अपने घर पर आसानी से बना सकते हैं।
#1
मूंग दाल का हलवा
मूंग दाल का हलवा एक खास मिठाई है, जिसे खास मौकों पर बनाया जाता है।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले मूंग दाल को भूनकर उसमें घी, दूध और शक्कर मिलाई जाती है, फिर इसमें इलायची पाउडर और सूखे मेवे डालकर इसे पकाया जाता है।
यह हलवा स्वाद में लाजवाब है और इसे खाने से ताकत मिलती है। आप इसे अपने मेहमानों के लिए भी बना सकते हैं और उनका दिल जीत सकते हैं।
#2
मूंग दाल की खिचड़ी
मूंग दाल की खिचड़ी एक पौष्टिक और स्वादिष्ट व्यंजन है, जिसे आप किसी भी समय बना सकते हैं।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले चावल और मूंग दाल को धोकर भिगो दें, फिर इन्हें पानी में उबालें और उसमें हल्दी, नमक और घी डालें। इसके बाद प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च डालकर इसे पकाएं।
यह खिचड़ी आसानी से पचने वाली होती है और स्वाद में भी बेहतरीन लगती है।
#3
मूंग दाल की टिक्की
मूंग दाल की टिक्की एक बेहतरीन नाश्ता है, जिसे आप शाम की चाय के साथ खा सकते हैं।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले भिगोई हुई मूंग दाल को पीस लें, फिर उसमें आलू मैश करके मिलाएं। इसके बाद इसमें हरी मिर्च, अदरक, धनिया पत्ती, नमक और मसाले मिलाकर टिक्की बनाएं।
अब तवे पर तेल गर्म करके इन टिक्कियों को सुनहरा होने तक सेंके। यह टिक्की कुरकुरी और स्वादिष्ट होती है।
#4
मूंग दाल का पुलाव
पुलाव तो आपने कई बार खाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी मूंग दाल का पुलाव चखा है?
इसे बनाने के लिए सबसे पहले चावल धोकर भिगो दें, फिर प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च डालकर भूनें। अब इसमें भिगोई हुई मूंग दाल डालकर मिलाएं और पानी डालकर पकाएं।
यह पुलाव पौष्टिक होने के साथ-साथ बहुत ही स्वादिष्ट है। इसे आप अपने लंच या डिनर में शामिल कर सकते हैं।
#5
मूंग दाल का सांभर
सांभर दक्षिण भारतीय खाने का एक अहम हिस्सा है, जिसे मूंग दाल से भी बनाया जा सकता है।
इसके लिए सबसे पहले इमली पानी तैयार करें, फिर कटी हुई सब्जियां उबालें। अब भूनी हुई मूंग दाल पाउडर, नमक, हल्दी आदि मसाले मिलाकर पकाएं। तड़का लगाने के लिए राई, उड़द दाल, कड़ी पत्ते आदि डालें।
इस प्रकार आप आसानी से अपनी रसोई में मूंग दाल से कई प्रकार के व्यंजन बना सकते हैं।