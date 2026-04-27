गर्मी में इटली के लोग चाव से खाते हैं नींबू और ब्लूबेरी वाला तिरामिसू, जानें रेसिपी

तिरामिसू इटली का एक लोकप्रिय डेजर्ट है, जो क्रीम और कॉफी के स्वाद से भरपूर होता है। हालांकि, आज हम आपको एक अलग तरह का तिरामिसू बनाने की रेसिपी बताने जा रहे हैं, जिसमें नींबू और ब्लूबेरी का उपयोग किया जाएगा। यह नींबू और ब्लूबेरी वाला तिरामिसू न केवल लजीज होता है, बल्कि गर्मी में ताजगी भी दे सकता है। इसे गर्मियों में खासतौर पर पसंद किया जाता है, क्योंकि इससे ठंडक का एहसास मिलता है।

#1 इस तरह से तैयार करें नींबू का मिश्रण नींबू का मिश्रण बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में चीनी और नींबू के रस को मिलाकर गर्म करें, जब तक कि चीनी पूरी तरह से घुल न जाए। इस मिश्रण को ठंडा होने दें और फिर इसे एक कटोरे में निकाल लें। इसमें थोड़ा-सा नींबू का छिलका भी कद्दूकस करके मिला सकते हैं, ताकि इसका स्वाद और भी बढ़ जाए। यह मिश्रण तिरामिसू को एक ताजगी भरा स्वाद देगा।

#2 बनाएं ब्लूबेरी का सॉस ब्लूबेरी का सॉस बनाने के लिए सबसे पहले ब्लूबेरी को थोड़े पानी में पका लें, जब तक कि वह नरम न हो जाएं। इसमें चीनी मिलाकर इसे गाढ़ा होने तक पकाएं। अब इस सॉस को ठंडा होने दें और फिर इसे तिरामिसू की परतों में इस्तेमाल करें। यह सॉस तिरामिसू को एक मीठा और फलदार स्वाद देगा, जो इसे और भी खास बनाएगा। इस तरह से आपका तिरामिसू और भी स्वादिष्ट हो जाएगा।

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#3 क्रीम तैयार करें तिरामिसू की क्रीम बनाने के लिए सबसे पहले एक कटोरे में मस्कारपोन चीज और क्रीम को अच्छे से फेंट लें, जब तक कि यह हल्की और फूली न हो जाए। इसमें थोड़ा-सा वनीला एसेंस मिलाएं, ताकि इसका स्वाद और भी बढ़ जाए। अब इस मिश्रण को नींबू के मिश्रण और ब्लूबेरी सॉस के साथ मिलाएं। इस तरह से आपकी तिरामिसू की क्रीम तैयार हो जाएगी, जो बेहद ही स्वादिष्ट और मलाईदार होगी।

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