गर्भवती महिलाएं वायु प्रदूषण से ऐसे रहें सुरक्षित

गर्भवती महिलाएं वायु प्रदूषण से सुरक्षित रहने के लिए आजमाएं ये 5 तरीके

लेखन अंजली 06:51 pm Oct 26, 202606:51 pm

क्या है खबर?

वायु प्रदूषण की समस्या आज के समय में सभी के लिए चिंता का कारण बन गई है, खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं का शरीर पहले से ही कमजोर होता है और वायु प्रदूषण के प्रभाव से उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे प्रभावी तरीके बताएंगे, जिन्हें अपनाकर गर्भवती महिलाएं वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों से सुरक्षित रह सकती हैं।