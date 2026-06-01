बिजली गिरने के दौरान इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, रहेंगे सुरक्षित

बिजली गिरने का मौसम काफी खतरनाक होता है, खासकर जब आसमान में बादल गरज रहे हों और चमक रहे हों। इस दौरान सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। कई लोग इस मौसम में घर से बाहर निकलना सही समझते हैं, लेकिन ऐसा करना आपकी जान को खतरे में डाल सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप बिजली गिरने के दौरान सुरक्षित रह सकते हैं।

#1 खुले मैदान में न जाएं बिजली गिरने के दौरान खुले मैदान में जाना खतरनाक हो सकता है। अगर आप किसी मैदान या पार्क में हैं और बिजली गिर रही है तो तुरंत किसी सुरक्षित जगह पर जाएं। बेहतर होगा कि आप अपने घर के अंदर ही रहें या किसी ऐसी जगह पर जाएं, जहां पर आपको सुरक्षित महसूस हो। इसके अलावा खुले मैदान में छाता लेकर न जाएं क्योंकि यह भी आपको खतरे में डाल सकता है।

#2 पानी से दूर रहें बिजली गिरने के समय पानी से दूर रहना चाहिए। नहाना, तैराकी या किसी भी तरह के पानी के पास जाना खतरे से भरा हो सकता है क्योंकि पानी बिजली का अच्छा माध्यम होता है। इसलिए जब भी बिजली गिरे तो किसी भी तरह के पानी के पास न जाएं। इसके अलावा बिजली गिरने के दौरान बाथरूम भी न जाएं क्योंकि वहां भी पानी होता है और यह खतरनाक हो सकता है।

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#3 मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करें बिजली गिरने के समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना भी खतरनाक हो सकता है। अगर आप किसी कॉल या संदेश का जवाब देने के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको करंट लग सकता है। बेहतर होगा कि आप मोबाइल फोन को बंद करके किसी सुरक्षित जगह पर रखें जब तक कि बिजली का खतरा न हो जाए। इसके अलावा अपने पास किसी भी तरह के बिजली से चलने वाले उपकरण न रखें।

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#4 पेड़ों के नीचे न जाएं कई लोग सोचते हैं कि पेड़ों के नीचे जाकर वे सुरक्षित रहेंगे, लेकिन ऐसा करना बहुत खतरनाक होता है। पेड़ बिजली के संपर्क में आते हैं और अगर पेड़ पर करंट लग जाए तो इससे आपको गंभीर चोट लग सकती है। इसलिए बिजली गिरने के समय पेड़ों के नीचे न जाएं बल्कि किसी सुरक्षित और ढके हुए स्थान पर रहें जहां आपको कोई खतरा न हो।