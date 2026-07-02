वॉकिंग मेडिटेशन को अपनाने के लिए इन 5 तरीकों का करें अभ्यास

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धीरे-धीरे शुरू करें

अगर आप पहली बार वॉकिंग मेडिटेशन कर रहे हैं तो धीरे-धीरे शुरुआत करें। सबसे पहले 5-10 मिनट तक ही चलें और धीरे-धीरे समय बढ़ाएं। इससे आपका शरीर इस प्रक्रिया के लिए तैयार होगा और आपको किसी तरह की थकान नहीं होगी। शुरुआत में ध्यान केंद्रित करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन नियमित अभ्यास से आप इसे आसानी से कर पाएंगे। समय बढ़ाने पर आपका मन भी शांत रहेगा और आप मेडिटेशन का पूरा लाभ उठा सकेंगे।