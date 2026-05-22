क्या आपका कुत्ता आपको चाटता है? जानिए इसके संभावित कारण

अगर आपका कुत्ता आपके हाथ, पैर या चेहरे को बार-बार चाटता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यह उसके प्यार और स्नेह दिखाने का एक तरीका हो सकता है। इस लेख में हम आपको इस व्यवहार के पीछे के कारण बताएंगे, जिससे आप अपने पालतू कुत्ते को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और उसके साथ एक मजबूत संबंध बना सकेंगे। इस जानकारी से आप उसके व्यव्हार को अच्छी तरह जानकर खुश रह सकते हैं।

#1 प्यार और स्नेह दिखाना कुत्ते अपने मालिकों के प्रति अपने प्यार और स्नेह को दिखाने के लिए अक्सर उन्हें चाटते हैं। यह उनके लिए एक सामान्य तरीका है, जिससे वे आपको बता सकते हैं कि वे आपसे कितना प्यार करते हैं। जब आपका कुत्ता आपको चाटता है तो यह एक संकेत हो सकता है कि वह आपके साथ समय बिताना चाहता है और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता है। साथ ही वह आपको कई दिनों बाद देखने पर भी ऐसा कर सकता है।

#2 सफाई बनाए रखना कुत्ते अपनी जीभ का इस्तेमाल खुद को साफ रखने के लिए भी करते हैं। वे अपने शरीर को चाटकर गंदगी और कीटाणुओं को दूर करते हैं। इसके अलावा वे अपने पंजों, कानों और दांतों को भी साफ रखते हैं। अगर आपका कुत्ता आपको चाटता है तो यह भी एक संकेत हो सकता है कि वह आपको अपने शरीर की सफाई के लिए प्रेरित कर रहा है या चाहता है कि आप उसकी देखभाल करें।

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#3 तनाव कम करना कभी-कभी जब कुत्ते तनाव में होते हैं या डरते हैं तो वे अपने मालिक को चाटकर खुद को शांत करने की कोशिश करते हैं। यह उनके लिए एक सुरक्षा का एहसास दिलाने वाला तरीका हो सकता है। अगर आपका कुत्ता किसी नए माहौल में या किसी अजीब व्यक्ति के पास होता है तो वह आपको चाटकर अपनी चिंता कम करने की कोशिश करता है। इससे उसे थोड़ी राहत मिलती है और वह खुद को सुरक्षित महसूस करता है।

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