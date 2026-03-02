पुर्तगाल की खूबसूरत डोरो घाटी, जहां आजमाई जा सकती हैं ये 5 गतिविधियां

पुर्तगाल के उत्तर-पूर्वी हिस्से में स्थित डोरो घाटी अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अंगूर के बागों के लिए जानी जाती है। यह क्षेत्र रिवेरा डोरो के नाम से भी पहचाना जाता है। डोरो नदी के किनारे बसी इस घाटी में यात्रा करने पर आपको पहाड़, हरे-भरे मैदान और खूबसूरत गांव देखने को मिलेंगे। यहां के स्थानीय लोग पारंपरिक तरीकों से अंगूर की खेती करते हैं, जिससे यहां के वाइन काफी मशहूर हैं।

#1 डोरो नदी पर नौका विहार का आनंद लें डोरो घाटी में डोरो नदी पर नौका विहार करना एक अनोखा अनुभव है। इस यात्रा के दौरान आप नदी के किनारे बसे खूबसूरत गांवों और अंगूर के बागों को करीब से देख सकते हैं। यह यात्रा आपको प्रकृति के करीब लाती है और आपको शांति का अनुभव कराती है। नौका विहार के दौरान आप स्थानीय संस्कृति और जीवनशैली को भी समझ सकते हैं, जो इसे और भी खास बनाती है।

#2 स्थानीय वाइन का स्वाद लें डोरो घाटी अपनी उच्च गुणवत्ता वाली वाइन के लिए मशहूर है। यहां कई अंगूर के बागान हैं, जहां आप विभिन्न प्रकार की वाइन का स्वाद ले सकते हैं। इन वाइन को बनाने की प्रक्रिया को जानने का मौका भी मिलता है। कई बागानों में आपको वाइन बनाने का तरीका दिखाया जाता है और आप खुद भी कुछ सीख सकते हैं। यहां की वाइन का स्वाद और गुणवत्ता दुनिया भर में प्रसिद्ध है।

#3 पहाड़ी क्षेत्रों में पैदल यात्रा करें डोरो घाटी में पैदल यात्रा करने वाले पर्यटकों के लिए कई रास्ते उपलब्ध हैं। ये रास्ते पहाड़ियों से होकर गुजरते हैं, जहां से पूरे क्षेत्र का खूबसूरत दृश्य देखा जा सकता है। पैदल यात्रा करते समय आप अलग-अलग प्रकार की वनस्पतियों और जीव-जंतुओं को देख सकते हैं। इसके अलावा पहाड़ियों पर स्थित गांवों का भी अनुभव ले सकते हैं, जो आपको पुर्तगाल की पारंपरिक संस्कृति से रूबरू कराते हैं। यह अनुभव आपके यात्रा को और भी यादगार बना देगा।

#4 स्थानीय बाजारों में खरीदारी करें डोरो घाटी में कई छोटे-बड़े बाजार स्थित हैं, जहां आप स्थानीय हस्तशिल्प, कपड़े, गहने आदि खरीद सकते हैं। यहां मिलने वाली चीजें पूरी तरह से पारंपरिक होती हैं, जो आपकी यात्रा को यादगार बना देंगी। इन बाजारों में घूमते हुए आप स्थानीय लोगों से बातचीत कर उनकी संस्कृति और जीवनशैली को करीब से जान सकते हैं। इसके अलावा यहां मिलने वाली चीजें स्मृति चिह्न के रूप में आपके घर ले जाने लायक होती हैं।