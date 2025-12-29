पूडल के पंजों की देखभाल करने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

पूडल अपने घुंघराले फर और चतुर स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। ये कुत्ते न केवल प्यारे होते हैं, बल्कि बहुत ही समझदार भी होते हैं। हालांकि, पूडल की देखभाल करते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है, खासकर उनके पंजों की देखभाल। इस लेख में हम जानेंगे कि कैसे आप अपने पूडल के पंजों को साफ और स्वस्थ रख सकते हैं ताकि वे आरामदायक महसूस करें।

#1 नियमित रूप से सफाई करें पूडल के पंजों को साफ रखना बहुत जरूरी है। नियमित रूप से उनके पंजों को पानी और हल्के साबुन से धोएं। इससे गंदगी और कीचड़ हट जाएगी, जिससे उनके पंजों की त्वचा ताजगी महसूस करेगी। ध्यान रखें कि साबुन ज्यादा कठोर न हो क्योंकि इससे उनकी त्वचा पर असर पड़ सकता है। आप चाहें तो मुलायम ब्रश का भी उपयोग कर सकते हैं ताकि उनकी त्वचा को नुकसान न पहुंचे और पंजे अच्छे से साफ हो सकें।

#2 नाखूनों को काटें पूडल के नाखून लंबे होने पर उन्हें चलने में परेशानी हो सकती है। इसलिए समय-समय पर उनके नाखूनों को काटना जरूरी है। आप कुत्तों के लिए विशेष रूप से बनाए गए नाखून काटने वाले उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखें कि नाखून काटते समय सावधानी बरतें ताकि उनकी त्वचा को नुकसान न पहुंचे। अगर आपको नाखून काटने में कोई परेशानी हो रही हो तो किसी पेशेवर कुत्ता प्रशिक्षक की मदद लें।

#3 मॉइस्चराइज करें पंजों की त्वचा सूख जाने पर फटी दिखने लगती है, जिससे आपके पूडल को दर्द हो सकता है। इसलिए उनके पंजों को नमी देना जरूरी है। आप कुत्तों के लिए विशेष रूप से बनाए गए मॉइस्चराइजिंग क्रीम का उपयोग कर सकते हैं, जो उनकी त्वचा को नमी प्रदान करेगी। इसके अलावा यह उनकी त्वचा को मुलायम बनाए रखेगा और फटने से बचाएगा। ध्यान रखें कि मॉइस्चराइजर का चयन करते समय वह प्राकृतिक सामग्री से बना हो।

#4 पैड्स पर ध्यान दें पूडल के पंजों के पैड्स पर भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये उनके चलने-फिरने में अहम भूमिका निभाते हैं। अगर इनके बीच में कड़ी त्वचा या दरारें हों तो इन्हें ठीक करना जरूरी है। आप इन हिस्सों को हल्के साबुन और पानी से धोकर मुलायम तौलिए से पोंछ सकते हैं। इसके बाद आप इन हिस्सों पर कुत्तों के लिए बने हुए विशेष पैड क्रीम का उपयोग कर सकते हैं, जो इन्हें मुलायम बनाए रखेगा।