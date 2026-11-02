प्रदूषण के कारण बालों को हो सकता है नुकसान, इन 5 हेयर मास्क का करें इस्तेमाल
क्या है खबर?
प्रदूषण के कारण बालों को काफी नुकसान पहुंचता है। इसके कारण बालों की चमक खो जाती है और वे रूखे भी हो सकते हैं। इसलिए प्रदूषण के संपर्क में आने के बाद बालों की देखभाल करना जरूरी है। इसके लिए आप कुछ प्राकृतिक हेयर मास्क भी बना सकते हैं। ये हेयर मास्क न केवल आपके बालों को पोषण देंगे, बल्कि उन्हें प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों से भी बचाएंगे। आइए कुछ हेयर मास्क बनाने का तरीका जानते हैं।
#1
एलोवेरा और जैतून के तेल का हेयर मास्क
एलोवेरा और जैतून का तेल बालों को गहराई से पोषण देता है। जैतून का तेल बालों को नमी देता है और एलोवेरा जेल में मौजूद तत्व बालों को प्रदूषण से बचाते हैं।
इसे बनाने के लिए एक कटोरे में ताजा एलोवेरा जेल और जैतून का तेल मिलाएं, फिर इस मिश्रण को अपने सिर पर लगाएं और 30 मिनट तक छोड़ दें। इसके बाद गुनगुने पानी से धो लें।
#2
दही और शहद का हेयर मास्क
दही में मौजूद पोषक तत्व बालों को मजबूत बनाते हैं, जबकि शहद उन्हें मुलायम बनाता है।
इसे बनाने के लिए एक कटोरे में दही और शहद मिलाएं, फिर इस मिश्रण को पूरे सिर पर लगाएं और 20-25 मिनट तक छोड़ दें। इसके बाद अपने सिर को शैंपू से धो लें।
यह हेयर मास्क आपके बालों को नमी देगा और उन्हें स्वस्थ बनाए रखेगा। नियमित रूप से इसका उपयोग करने से आपके बालों की चमक भी बढ़ेगी।
#3
केला और नारियल के तेल का हेयर मास्क
केला बालों को मुलायम बनाता है और नारियल का तेल उन्हें गहराई से पोषण देता है।
इसे बनाने के लिए एक पके केले को मैश करें और उसमें थोड़ा-सा नारियल का तेल मिलाएं, फिर इस मिश्रण को अपने सिर पर लगाएं और 15-20 मिनट तक छोड़ दें। इसके बाद गुनगुने पानी से धो लें।
यह हेयर मास्क आपके बालों को मजबूत बनाएगा और उन्हें प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों से भी बचाएगा।
#4
मेथी और दही का हेयर मास्क
मेथी में मौजूद तत्व बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है, जबकि दही उन्हें मुलायम बनाता है।
इसे बनाने के लिए मेथी के बीजों को रातभर पानी में भिगोकर रख दें, फिर अगली सुबह उन्हें पीसकर पेस्ट बना लें और उसमें थोड़ा-सा दही मिलाएं। इस मिश्रण को अपने सिर पर लगाकर 30 मिनट तक छोड़ दें, फिर गुनगुने पानी से धो लें।
इस हेयर मास्क का नियमित उपयोग आपके बालों को स्वस्थ बनाए रखेगा।
#5
भृंगराज का तेल और आंवला पाउडर का हेयर मास्क
भृंगराज का तेल बालों के विकास को बढ़ावा देता है और आंवला पाउडर विटामिन-C से भरपूर होता है, जो बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है।
इसे बनाने के लिए भृंगराज के तेल में आंवला पाउडर मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें। इस मिश्रण को पूरे सिर पर लगाएं और 30 मिनट तक छोड़ दें, फिर गुनगुने पानी से धो लें।
इस हेयर मास्क का नियमित उपयोग आपके बालों को प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों से बचाएगा।