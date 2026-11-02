प्रदूषण से बचाने वाले हेयर मास्क

प्रदूषण के कारण बालों को हो सकता है नुकसान, इन 5 हेयर मास्क का करें इस्तेमाल

लेखन अंजली 03:18 pm Nov 02, 202603:18 pm

क्या है खबर?

प्रदूषण के कारण बालों को काफी नुकसान पहुंचता है। इसके कारण बालों की चमक खो जाती है और वे रूखे भी हो सकते हैं। इसलिए प्रदूषण के संपर्क में आने के बाद बालों की देखभाल करना जरूरी है। इसके लिए आप कुछ प्राकृतिक हेयर मास्क भी बना सकते हैं। ये हेयर मास्क न केवल आपके बालों को पोषण देंगे, बल्कि उन्हें प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों से भी बचाएंगे। आइए कुछ हेयर मास्क बनाने का तरीका जानते हैं।