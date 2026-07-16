सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है परवल, जानिए इसके 5 बेहतरीन फायदे

दिल की सेहत के लिए भी परवल बहुत फायदेमंद हो सकता है। इसमें मौजूद फाइबर और अन्य पोषक तत्व दिल को स्वस्थ रखते हैं और दिल की बीमारियों का खतरा कम करते हैं।

रोजाना परवल का सेवन करने से रक्त वाहिकाओं में रक्त संचार बेहतर होता है, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है।

इसके अलावा इसमें ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर के तनाव को कम करने में मदद करते हैं।