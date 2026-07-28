स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है आलूबुखारा, जानिए इसके 5 फायदे
क्या है खबर?
आलूबुखारा एक ऐसा फल है, जो न केवल स्वाद में बेहतरीन है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। यह विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट्स का एक अच्छा स्रोत है। आलूबुखारे का सेवन शरीर को कई बीमारियों से बचाने में मदद कर सकता है। आइए आज हम आपको आलूबुखारे के सेवन से मिलने वाले स्वास्थ्य लाभों के बारे में विस्तार से बताते हैं।
#1
पाचन को दुरुस्त रखने में है सहायक
आलूबुखारे का सेवन पाचन क्रिया को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है। इसमें मौजूद फाइबर कब्ज की समस्या को दूर करने में मदद कर सकता है।
इसके अतिरिक्त यह मल त्याग को नियमित कर सकता है। आलूबुखारे में मौजूद फाइबर आंतों को स्वस्थ रखता है और आंतों के सूक्ष्मजीवों को संतुलित करने में भी मदद कर सकता है।
इसके लिए रोजाना 2-3 आलूबुखारे का सेवन करें।
#2
हड्डियों के विकास और मजबूती देने में है मददगार
आलूबुखारे में कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन-K और कॉपर जैसे कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं।
इसके अलावा इनमें बोरॉन नामक एक खास तत्व भी होता है, जो हड्डियों को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाता है। बोरॉन हड्डियों के विकास में भी मदद करता है।
इस वजह से आलूबुखारे का सेवन हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकता है।
#3
हृदय को स्वस्थ रखने में है कारगर
आलूबुखारे में मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट्स धमनियों में ऑक्सीकरण को रोकने में मदद कर सकते हैं, जिससे हृदय रोग का खतरा कम होता है। इसके अलावा ये एंटी-ऑक्सीडेंट खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में भी मदद करते हैं।
आलूबुखारे का सेवन रक्तचाप को भी नियंत्रित कर सकता है। इसके साथ ही ये एंटी-ऑक्सीडेंट धमनियों में सूजन को कम करते हैं, जिससे हृदय रोग का खतरा और भी कम हो जाता है।
#4
कैंसर से बचाव करने में है प्रभावी
आलूबुखारे में एंथोसायनिन नामक एक खास एंटी-ऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो कैंसर से बचाव करने में मदद कर सकता है।
एंथोसायनिन शरीर में फ्री रेडिकल्स के प्रभाव को कम करके कैंसर कोशिकाओं के बढ़ने की प्रक्रिया को रोकने में मदद कर सकता है।
हालांकि, कैंसर मरीजों को इसका इलाज नहीं मानना चाहिए और डॉक्टरी उपचार जरूर कराना चाहिए।
#5
आंखों के स्वास्थ्य के लिए है लाभदायक
आलूबुखारे में विटामिन-A और विटामिन-K की भरपूर मात्रा होती है, जो आंखों के लिए बहुत फायदेमंद मानी जाती हैं।
ये विटामिन आंखों की रोशनी को बेहतर बनाने और आंखों की बीमारियों से बचाए रखने में मदद कर सकते हैं।
आलूबुखारे में मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट गुण आंखों के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं, जिससे आंखें स्वस्थ रहती हैं।