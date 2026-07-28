स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है आलूबुखारा, जानिए इसके 5 फायदे

आलूबुखारे में कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन-K और कॉपर जैसे कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं।

इसके अलावा इनमें बोरॉन नामक एक खास तत्व भी होता है, जो हड्डियों को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाता है। बोरॉन हड्डियों के विकास में भी मदद करता है।

इस वजह से आलूबुखारे का सेवन हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकता है।