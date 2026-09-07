बच्चों के साथ खेलें ये आउटडोर खेल

बच्चों के साथ खेलें ये आउटडोर खेल, बढ़ेगा मजा और सेहत को होगा फायदा

लेखन अंजली 07:02 pm Sep 07, 202607:02 pm

क्या है खबर?

आज के समय में बच्चे ज्यादातर समय मोबाइल और टीवी के सामने बिताते हैं, जो उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ऐसे में जरूरी है कि माता-पिता अपने बच्चों को बाहर खेलने के लिए प्रेरित करें। बाहर के खेल न केवल बच्चों के शरीर को मजबूत बनाते हैं, बल्कि उनके दिमाग को भी तेज करते हैं। इस लेख में हम आपको ऐसे आउटडोर खेलों के बारे में बताएंगे, जिन्हें आप अपने बच्चों के साथ खेल सकते हैं।