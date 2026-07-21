नम मौसम में ऐसे स्वस्थ रखें पौधे

नम मौसम में भी स्वस्थ रह सकते हैं पौधे, ऐसे रखें ध्यान

लेखन अंजली 06:31 pm Jul 21, 202606:31 pm

क्या है खबर?

अधिकांश लोग अपने घर और ऑफिस में सजावट के लिए पौधों को शामिल करना पसंद करते हैं, लेकिन मानसून के दौरान उनमें से कई मुरझा जाते हैं। इसका कारण है कि मानसून के दौरान वातावरण में नमी का स्तर काफी बढ़ जाता है और ऐसे में पौधे सही से विकसित नहीं हो पाते हैं। आइए जानते हैं कि नम मौसम में भी पौधों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए।