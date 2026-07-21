नम मौसम में भी स्वस्थ रह सकते हैं पौधे, ऐसे रखें ध्यान
क्या है खबर?
अधिकांश लोग अपने घर और ऑफिस में सजावट के लिए पौधों को शामिल करना पसंद करते हैं, लेकिन मानसून के दौरान उनमें से कई मुरझा जाते हैं। इसका कारण है कि मानसून के दौरान वातावरण में नमी का स्तर काफी बढ़ जाता है और ऐसे में पौधे सही से विकसित नहीं हो पाते हैं। आइए जानते हैं कि नम मौसम में भी पौधों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए।
#1
कम पानी दें
पौधों को स्वस्थ रखने के लिए उन्हें कम पानी दें।
दरअसल, अधिक पानी देने से उनके पत्ते सड़ सकते हैं और उनका विकास रुक जाता है। इसलिए जब तक पौधे की मिट्टी सूखी न हो जाए, तब तक उस पर पानी न डालें। इससे उन्हें सही मात्रा में पानी मिलेगा और वे अच्छी तरह से बढ़ेंगे।
इसके अलावा नम मौसम में पौधों को अधिक पानी देने से उनकी जड़ों में सड़न भी हो सकती है।
#2
धूप में रखें
पौधे सूरज की रोशनी पसंद करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा धूप उनके लिए नुकसानदायक हो सकती है। इसलिए इन्हें ऐसी जगह रखें, जहां सुबह और शाम की हल्की धूप मिलती रहे। इससे पौधे अच्छे से बढ़ते हैं और उनका रंग भी खिलता है।
इसके अलावा पौधों को ज्यादा देर तक धूप में रखने से उनका पानी सूख सकता है, जिससे वे मुरझा सकते हैं। इसलिए ध्यान रखें कि पौधों को पर्याप्त लेकिन हल्की धूप मिले।
#3
हवा लगने दें
पौधों को हवा लगना बहुत जरूरी होता है ताकि उनमें नमी बनी रहे और वे सही तरीके से बढ़ सकें।
अगर आपके घर में कूलर या हीटर चल रहे हों तो अपने पौधों को उनसे दूर रखें ताकि उन्हें ताजी हवा मिल सके।
इसके अलावा समय-समय पर खिड़कियां खोलकर भी अपने घर में ताजी हवा आने दें। इससे आपके पौधे स्वस्थ रहेंगे और उनका विकास भी सही तरीके से होगा।
#4
मिट्टी का ध्यान रखें
पौधों की मिट्टी भी बहुत अहम होती है। अगर मिट्टी बहुत गीली या बहुत सूखी होगी तो इससे पौधों पर बुरा असर पड़ेगा। इसलिए ऐसी मिट्टी का इस्तेमाल करें, जो न ज्यादा गीली हो और न ज्यादा सूखी।
इसके अलावा समय-समय पर मिट्टी को बदलते रहें ताकि पौधों को जरूरी पोषक तत्व मिलते रहें। इस तरह आप अपने पौधों को नम मौसम में भी स्वस्थ रख सकते हैं।