नवंबर में लगाएं इन सब्जियों के बीज

नवंबर में लगाएं इन 5 सब्जियों के बीज, घर का बागान होगा उत्पादक

लेखन अंजली 12:46 pm Nov 23, 202612:46 pm

क्या है खबर?

नवंबर सर्दियों की शुरुआत का महीना है। इस दौरान तापमान में गिरावट आती है और यह सब्जियों की खेती के लिए अनुकूल होता है। अगर आप अपने घर में सब्जियों का बागान लगाना चाहते हैं तो नवंबर में कुछ खास सब्जियों के बीज लगाना फायदेमंद हो सकता है। इन सब्जियों की फसल कम समय में होती है और ये सेहत के लिए भी फायदेमंद होती हैं। आइए उन सब्जियों के बारे में जानते हैं।