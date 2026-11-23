नवंबर में लगाएं इन 5 सब्जियों के बीज, घर का बागान होगा उत्पादक
क्या है खबर?
नवंबर सर्दियों की शुरुआत का महीना है। इस दौरान तापमान में गिरावट आती है और यह सब्जियों की खेती के लिए अनुकूल होता है। अगर आप अपने घर में सब्जियों का बागान लगाना चाहते हैं तो नवंबर में कुछ खास सब्जियों के बीज लगाना फायदेमंद हो सकता है। इन सब्जियों की फसल कम समय में होती है और ये सेहत के लिए भी फायदेमंद होती हैं। आइए उन सब्जियों के बारे में जानते हैं।
#1
गाजर
गाजर एक पौष्टिक सब्जी है, जिसे नवंबर में बीज लगाकर उगाया जा सकता है।
यह आंखों की सेहत के लिए फायदेमंद होती है। गाजर की खेती के लिए ऐसी मिट्टी चाहिए जिससे पानी जल्दी निकल जाए।
इसे नियमित रूप से पानी देना चाहिए, लेकिन ज्यादा पानी से बचना चाहिए। गाजर को धूप की जरूरत होती है, इसलिए इसे ऐसे स्थान पर लगाएं जहां पर्याप्त धूप मिल सके।
#2
मूली
मूली भी नवंबर में बीज लगाकर उगाई जा सकती है। यह पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद होती है और सलाद में इस्तेमाल की जाती है।
मूली की खेती के लिए नरम मिट्टी जरूरी होती है ताकि इसकी जड़ अच्छी तरह से बढ़ सके।
इसे भी नियमित रूप से पानी देना चाहिए, लेकिन ज्यादा पानी से बचना चाहिए।
मूली को धूप की जरूरत होती है, इसलिए इसे ऐसे स्थान पर लगाएं जहां पर्याप्त धूप मिल सके।
#3
पालक
पालक आयरन और विटामिन्स से भरपूर होता है, जो शरीर के लिए जरूरी होते हैं।
इसे नवंबर में बीज लगाकर उगाया जा सकता है। पालक की खेती के लिए ठंडी जलवायु अच्छी होती है, इसलिए इसे सर्दियों में लगाना अच्छा होता है।
पालक को नमी वाली मिट्टी पसंद होती है, लेकिन ज्यादा पानी से बचना चाहिए।
इसे नियमित रूप से पानी देना चाहिए और समय-समय पर खाद डालकर इसकी बढ़त को बढ़ावा देना चाहिए।
#4
मटर
मटर विटामिन-C और फाइबर से भरपूर होती है, जिसे आप अपने बागान में लगा सकते हैं। मटर की फसल नवंबर से शुरू होती है और मार्च तक चलती है।
इसे उगाने के लिए ऐसी मिट्टी चाहिए जिससे पानी जल्दी निकल जाए। मटर को पर्याप्त धूप चाहिए होती है, इसलिए इसे ऐसे स्थान पर लगाएं जहां धूप मिल सके।
इसे नियमित रूप से पानी दें, लेकिन ज्यादा पानी से बचें ताकि इसकी बढ़त अच्छी हो सके।
#5
चुकंदर
चुकंदर विटामिन-A, विटामिन-C और आयरन से भरपूर होता है, जिसे आप अपने बागान में लगा सकते हैं। इसे नवंबर में बीज लगाकर उगाया जा सकता है।
चुकंदर की खेती के लिए नरम मिट्टी जरूरी होती है ताकि इसकी जड़ अच्छी तरह से बढ़ सके।
इसे भी नियमित रूप से पानी देना चाहिए, लेकिन ज्यादा पानी से बचना चाहिए। चुकंदर को धूप की जरूरत होती है, इसलिए इसे ऐसे स्थान पर लगाएं जहां पर्याप्त धूप मिल सके।