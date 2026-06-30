अपने बगीचे को ठंडा और रंग-बिरंगा रखने के लिए लगाएं ये 5 छायादार पेड़

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अमरूद का पेड़

अमरूद का पेड़ छोटा होता है, लेकिन इसकी शाखाएं काफी लंबी होती हैं, जिससे यह अच्छी छाया देता है। अमरूद के पेड़ पर सालभर अलग-अलग किस्म के फल लगते रहते हैं, जिससे आपके बगीचे को हमेशा कुछ नया मिलता रहता है। अमरूद के पेड़ की जड़ें मिट्टी को मजबूत बनाती हैं और आसपास की मिट्टी को भी उपजाऊ बनाती हैं, जिससे अन्य पौधे भी स्वस्थ रहते हैं। इसके अलावा अमरूद का स्वाद भी बहुत अच्छा होता है।