इन 5 खाद्य पौधों को घर के गार्डन में जरूर लगाएं, एक से अधिक बार होगी कटाई

धनिया एक बहुत ही पौष्टिक और स्वादिष्ट पौधा है, जिसकी पत्तियों की कटाई करने पर भी इसकी जड़ें सुरक्षित रहती हैं। इससे धनिये की नई पत्तियां जल्दी उगती हैं।

धनिये में विटामिन-C और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद हैं।

इसे आप करी, चटनी या सलाद में डालकर खा सकते हैं। इसके अलावा धनिये का इस्तेमाल कई औषधीय गुणों के लिए भी किया जाता है, जिससे यह आपके गार्डन का एक अहम हिस्सा बन सकता है।