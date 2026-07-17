इन 5 खाद्य पौधों को घर के गार्डन में जरूर लगाएं, एक से अधिक बार होगी कटाई
क्या है खबर?
अगर आप अपने घर के गार्डन में खाने वाले पौधे लगाना चाहते हैं तो ऐसे पौधों का चयन करें, जिनकी एक से अधिक बार कटाई की जा सके। इससे आपका घर का खर्चा भी कम होगा और आप स्वस्थ भी रहेंगे। ऐसे पौधे न केवल आपके आहार को समृद्ध बनाएंगे, बल्कि आपके गार्डन को भी खूबसूरत बनाएंगे। आइए हम आपको 5 ऐसे पौधों के बारे में बताते हैं, जो आपके खाने को पौष्टिक बना सकते हैं।
#1
पालक
पालक एक ऐसा पौधा है, जिसे आप अपने गार्डन में आसानी से उगा सकते हैं। यह पौधा जल्दी बढ़ता है और इसकी पत्तियों की कटाई करने के बाद भी यह वापस उगता रहता है। इससे आप बार-बार ताजे पालक का आनंद ले सकते हैं।
पालक में आयरन, विटामिन्स और मिनरल्स की भरपूर मात्रा होती है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। इसे सलाद या सब्जी के रूप में खाया जा सकता है।
#2
धनिया
धनिया एक बहुत ही पौष्टिक और स्वादिष्ट पौधा है, जिसकी पत्तियों की कटाई करने पर भी इसकी जड़ें सुरक्षित रहती हैं। इससे धनिये की नई पत्तियां जल्दी उगती हैं।
धनिये में विटामिन-C और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद हैं।
इसे आप करी, चटनी या सलाद में डालकर खा सकते हैं। इसके अलावा धनिये का इस्तेमाल कई औषधीय गुणों के लिए भी किया जाता है, जिससे यह आपके गार्डन का एक अहम हिस्सा बन सकता है।
#3
हरी मिर्च
हरी मिर्च एक ऐसा पौधा है, जो आपके खाने को तीखा बनाने के साथ-साथ आपके गार्डन को भी हरा-भरा बनाए रखता है।
इसकी कटाई करने पर भी इसकी जड़ें सुरक्षित रहती हैं, जिससे नई हरी मिर्चें जल्दी उगती हैं।
हरी मिर्च में एक खास तत्व होता है, जो मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में मदद करता है और आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। इसे आप सब्जी या चटनी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं।
#4
पुदीना
पुदीना एक सुगंधित पौधा है, जिसकी पत्तियों की कटाई करने पर भी इसकी जड़ें सुरक्षित रहती हैं, जिससे नई पत्तियां जल्दी उगती रहती हैं।
पुदीने का इस्तेमाल चाय या ठंडाई बनाने में किया जा सकता है। पुदीने में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद हैं।
इसके अलावा पुदीने का इस्तेमाल कई औषधीय गुणों के लिए भी किया जाता है, जिससे यह आपके गार्डन का एक अहम हिस्सा बन सकता है।
#5
करी पत्ता
करी पत्ता एक अहम मसाले के रूप में इस्तेमाल होता है, जिसे आप अपने गार्डन में आसानी से उगा सकते हैं।
इसकी कटाई करने पर भी इसकी जड़ें सुरक्षित रहती हैं, जिससे नई पत्तियां जल्दी उगती रहती हैं। करी पत्ते में विटामिन-A और आयरन होते हैं, जो आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद हैं।
इन सभी खाद्य पौधों की खासियत यह है कि इनकी एक से अधिक बार कटाई करके आप स्वस्थ भी रहेंगे और खर्चा भी कम होगा।