मानसून के दौरान इन 5 फूलों वाले पौधों को अपने बगीचे में लगाएं, मिलेंगे कई फायदे
क्या है खबर?
मानसून का मौसम पौधों के लिए एक बेहतरीन समय है क्योंकि इस दौरान मिट्टी में नमी बनी रहती है। अगर आप अपने बगीचे को मानसून के दौरान फूलों से सजाना चाहते हैं तो यह समय सही है। आइए आज हम आपको 5 ऐसे फूलों वाले पौधों के बारे में बताते हैं, जिन्हें मानसून के दौरान लगाना फायदेमंद है। इनकी देखभाल करना भी आसान है और ये आपके बगीचे को खूबसूरत बना सकते हैं।
#1
मोगरा
मोगरा एक खुशबूदार फूल है, जो मानसून के दौरान खिलता है। यह पौधा खासकर दक्षिणी भारत में पाया जाता है। मोगरा के फूलों का उपयोग पारंपरिक रूप से पूजा में किया जाता है। इसके अलावा इन फूलों का उपयोग सुगंधित तेल बनाने के लिए भी किया जाता है। मोगरा के पौधे को छाया और धूप दोनों की जरूरत होती है, इसलिए इन्हें ऐसे स्थान पर लगाएं, जहां सुबह की धूप मिले और शाम को छाया।
#2
चमेली
चमेली अपने सफेद और पीले रंग के खुशबूदार फूलों के लिए जानी जाती है। यह पौधा हर प्रकार की मिट्टी में उग सकता है। चमेली का पौधा देखने में बहुत सुंदर लगता है और इसकी खुशबू मन को शांति देती है। इसे नियमित पानी देने की जरूरत होती है, लेकिन ज्यादा पानी न डालें। मानसून के दौरान इसकी देखभाल करना आसान होता है क्योंकि इस मौसम में इसे पर्याप्त नमी मिलती है।
#3
गुड़हल
गुड़हल अपने बड़े-बड़े रंग-बिरंगे फूलों के लिए मशहूर है। यह पौधा हर प्रकार की मिट्टी में उग सकता है, लेकिन इसे अच्छी तरह से नमी वाली मिट्टी में लगाना चाहिए। गुड़हल के पौधे को रोजाना पानी देने की जरूरत होती है, लेकिन ज्यादा पानी न डालें। मानसून के दौरान इसकी देखभाल करना आसान होता है क्योंकि इस मौसम में इसे पर्याप्त नमी मिलती है।
#4
कनेर
कनेर अपने चमकीले रंगों वाले फूलों के लिए जाना जाता है, जो बगीचे को खुशनुमा बनाते हैं। कनेर की झाड़ियां बहुत तेजी से बढ़ती हैं और इन्हें कम देखभाल की जरूरत पड़ती है। इन्हें प्रतिदिन पानी देने की आवश्यकता होती है ताकि मिट्टी नम रहे। मानसून के दौरान कनेर की झाड़ियां बहुत अच्छी तरह बढ़ती हैं क्योंकि इस मौसम में इन्हें पर्याप्त नमी मिलती है। इन पौधों को अपने बगीचे में लगाकर आप उसे खूबसूरत बना सकते हैं।
#5
रजनीगंधा
रजनीगंधा अपने सफेद और पीले रंग के खुशबूदार फूलों के लिए मशहूर है। इसे रोजाना पानी देने की आवश्यकता होती है ताकि मिट्टी नम रहे। मानसून के दौरान रजनीगंधा बहुत अच्छी तरह बढ़ती है क्योंकि इस मौसम में इसे पर्याप्त नमी मिलती है। इन सभी 5 प्रकार के फूलों वाले पौधे मानसून के दौरान लगाने के लिए बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। इनकी देखभाल करना आसान है और ये आपके बगीचे को खूबसूरत बना सकते हैं।