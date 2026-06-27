मानसून के दौरान इन 5 फूलों वाले पौधों को अपने बगीचे में लगाएं, मिलेंगे कई फायदे

#4

कनेर

कनेर अपने चमकीले रंगों वाले फूलों के लिए जाना जाता है, जो बगीचे को खुशनुमा बनाते हैं। कनेर की झाड़ियां बहुत तेजी से बढ़ती हैं और इन्हें कम देखभाल की जरूरत पड़ती है। इन्हें प्रतिदिन पानी देने की आवश्यकता होती है ताकि मिट्टी नम रहे। मानसून के दौरान कनेर की झाड़ियां बहुत अच्छी तरह बढ़ती हैं क्योंकि इस मौसम में इन्हें पर्याप्त नमी मिलती है। इन पौधों को अपने बगीचे में लगाकर आप उसे खूबसूरत बना सकते हैं।