मानसून के दौरान लगाएं ये 5 फूल देने वाले पौधे, घर को बना देंगे खूबसूरत

मानसून का मौसम कई लोगों के लिए आनंद और ताजगी लेकर आता है। इस मौसम में बारिश के पानी से मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व बढ़ जाते हैं, जिससे पौधे तेजी से बढ़ते हैं। अगर आप अपने घर या बगीचे में फूल देने वाले पौधे लगाना चाहते हैं तो यह मौसम आपके लिए सही है। आइए आज हम आपको 5 ऐसे फूल देने वाले पौधों के बारे में बताते हैं, जिन्हें मानसून के दौरान लगाना चाहिए।

#1 गेंदा गेंदा एक ऐसा फूल है, जो मानसून के दौरान अच्छी तरह से बढ़ता है। यह पीले और नारंगी के अलग-अलग शेड में मिलता है और इसे आप अपने बगीचे या गमलों में लगा सकते हैं। गेंदा का पौधा कीटों को दूर रखने में भी मदद करता है, जिससे आपके अन्य पौधे सुरक्षित रहते हैं। इसके अलावा गेंदा का उपयोग पूजा-पाठ में भी होता है, जिससे यह कई लोगों के लिए खास बन जाता है।

#2 चमेली चमेली की खुशबू हर किसी को पसंद आती है और यह मानसून के दौरान अच्छी तरह से खिलता है। इसे आप अपने बगीचे में लगा सकते हैं या गमलों में भी उगा सकते हैं। चमेली का पौधा कम देखभाल मांगता है और यह मिट्टी की नमी को सहन कर सकता है, जिससे यह बारिश के पानी से भी सुरक्षित रहता है। इसके फूलों की खुशबू आपके घर को महका देती है।

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#3 बोगेनविलिया बोगेनविलिया एक सुंदर और रंग-बिरंगा पौधा है, जो गर्म मौसम में ही खिलता है। हालांकि, मानसून में इसकी वृद्धि बहुत अच्छी होती है। इसे आप दीवारों या आंगन के किनारे लगा सकते हैं, जिससे आपका घर आकर्षक दिखेगा। बोगेनविलिया की बेलदार प्रकृति इसे खास बनाती है और यह कम पानी मांगता है। इसके अलावा यह पौधा गर्मी और नमी, दोनों को सहन कर सकता है, जिससे यह मानसून के लिए सही बन जाता है।

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#4 कनेर कनेर एक हमेशा हरा-भरा रहने वाला पौधा है, जो मानसून में खिलता है। इसके फूल लाल, गुलाबी और पीले आदि कई रंगों में आते हैं, जो आपके बगीचे को खूबसूरत बनाते हैं। कनेर का पौधा धूप और नमी, दोनों को सहन कर सकता है, जिससे यह मानसून के लिए सही बनता है। इसके अलावा कनेर कम देखभाल मांगता है और जल्दी बढ़ता है, जिससे यह आपके बगीचे को जीवंतता प्रदान करता है।