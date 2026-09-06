बगीचे में लगाएं ये 5 फूल देने वाले पौधे, साल भर खिलेंगे और घर को महकाएंगे
क्या है खबर?
अधिकतर लोग अपने घर को आकर्षक दिखाने के लिए तरह-तरह के फूलों वाले पौधे लगाते हैं। हालांकि, अगर आप चुनते समय ध्यान नहीं रखते हैं तो कई बार फूल जल्दी मुरझा जाते हैं और उनका सौंदर्य बिगड़ जाता है। आइए आज हम आपको 5 ऐसे फूल देने वाले पौधों के बारे में बताते हैं, जो सालभर घर में खिलते रहेंगे और आपके घर को आकर्षक दिखाने में मदद भी करेंगे।
#1
चमेली
चमेली का पौधा 2 से 3 फीट लंबा होता है और इसकी पत्तियां हरी होती हैं। इस पौधे में सफेद रंग के फूल लगते हैं, जो रात में खिलते हैं और सुबह के समय मुरझा जाते हैं।
चमेली का पौधा ऐसी जगह पर लगाएं, जहां रोजाना कम से कम 5 घंटे की धूप पड़ती हो, क्योंकि इसकी पत्तियां और फूल धूप के कारण जल्दी खिलते हैं।
यह पौधा आपके घर को महकाने के साथ-साथ सुंदर भी बनाएगा।
#2
गंधराज
गंधराज को 'सुगंध का राजा' के रूप में भी जाना जाता है। यह पौधा गर्मियों के मौसम में खिलता है और इसकी खुशबू इतनी तेज होती है कि आसपास का पूरा वातावरण महक जाता है।
इस पौधे की पत्तियों का इस्तेमाल औषधि के रूप में किया जा सकता है, जबकि इसके फूलों से गंधराज का तेल बनाया जाता है।
अगर आप गंधराज के पौधे को अपने घर में लगाते हैं तो यह बहुत आकर्षक दिखेगा।
#3
गुलाब
गुलाब का फूल बहुत सुंदर और आकर्षक होता है, जिस वजह से इसका इस्तेमाल कई तरह के समारोह और खास मौकों पर किया जाता है। गुलाब के पौधे में लाल, पीले, गुलाबी, सफेद और नारंगी रंग के फूल खिलते हैं।
अगर आप रोजाना गुलाब के पौधे में पानी डालते रहेंगे तो यह सालभर खिला रहेगा। इसके अलावा गुलाब के फूलों का इस्तेमाल गुलाब जल और इत्र बनाने के लिए भी किया जा सकता है।
#4
मोगरा
मोगरा को चांदनी के नाम से भी जाना जाता है। यह एक हर मौसम में खिलने वाला पौधा है, जो सालभर फूल देता है।
इस पौधे की पत्तियां हरी होती हैं, जबकि इसके फूल सफेद रंग के होते हैं। इस पौधे की खासियत है कि इसकी खुशबू बहुत तेज होती है, जो पूरे कमरे को महका देती है।
इस पौधे को ऐसी जगह पर लगाएं, जहां रोजाना कम से कम 5 घंटे की धूप पड़ती हो।
#5
चंपा
चंपा एक ऐसा पौधा है, जो हर मौसम में फूल देता है। इस पौधे की पत्तियां हरी होती हैं, जबकि इसके फूल सफेद रंग के होते हैं।
इस पौधे को ऐसी जगह पर लगाएं, जहां रोजाना कम से कम 5 घंटे की धूप पड़ती हो।
अगर आप इन 5 पौधों में से किसी एक को अपने घर में लगाते हैं तो इससे आपका घर आकर्षक दिखेगा और महकता भी रहेगा।