बगीचे में लगाएं ये 5 फूल देने वाले पौधे, साल भर खिलेंगे और घर को महकाएंगे

चमेली का पौधा 2 से 3 फीट लंबा होता है और इसकी पत्तियां हरी होती हैं। इस पौधे में सफेद रंग के फूल लगते हैं, जो रात में खिलते हैं और सुबह के समय मुरझा जाते हैं।

चमेली का पौधा ऐसी जगह पर लगाएं, जहां रोजाना कम से कम 5 घंटे की धूप पड़ती हो, क्योंकि इसकी पत्तियां और फूल धूप के कारण जल्दी खिलते हैं।

यह पौधा आपके घर को महकाने के साथ-साथ सुंदर भी बनाएगा।