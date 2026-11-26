गेंदा का फूल भारतीय त्योहारों और पूजा-पाठ में खास जगह रखता है। यह पौधा नवंबर में लगाया जा सकता है क्योंकि इस समय की मिट्टी में इसकी जड़ें मजबूत होती हैं।

गेंदा के पौधे को नियमित रूप से पानी देना चाहिए और इसे धूप में रखना चाहिए ताकि इसके फूल अच्छे से खिल सकें।

यह पौधा कीटों के खिलाफ भी असरदार होता है और इसे उगाना आसान है, जिससे यह आपके बगीचे के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनता है।