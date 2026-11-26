नवंबर में इन 5 फूलों के पौधों को लगाएं, ठंड के दौरान भी खिलेंगे सुंदर फूल
क्या है खबर?
नवंबर का महीना सर्दियों की शुरुआत का समय होता है। इस समय ठंड बढ़ने के साथ पौधों की देखभाल में भी कुछ बदलाव करने की जरूरत होती है। अगर आप अपने बगीचे या बालकनी में रंग-बिरंगे फूलों का आनंद लेना चाहते हैं तो कुछ ऐसे पौधे हैं, जिन्हें नवंबर में लगाना फायदेमंद हो सकता है। आइए कुछ ऐसे फूलों के पौधों के बारे में जानते हैं, जो ठंड के मौसम में भी खिलते रहते हैं।
#1
डहेलिया
डहेलिया एक ऐसा फूल है, जो ठंड के मौसम में भी खिलता रहता है।
इसे नवंबर में लगाना अच्छा होता है क्योंकि इस समय मिट्टी का तापमान थोड़ा कम होता है, जो डहेलिया के बढ़ने के लिए सही होता है।
डहेलिया के पौधे को रोजाना थोड़ा पानी देने की जरूरत होती है और इसे धूप में रखना चाहिए ताकि इसके फूल अच्छे से खिल सकें।
यह पौधा कई रंगों में आता है, जिससे आपका बगीचा खूबसूरत दिखेगा।
#2
गेंदा
गेंदा का फूल भारतीय त्योहारों और पूजा-पाठ में खास जगह रखता है। यह पौधा नवंबर में लगाया जा सकता है क्योंकि इस समय की मिट्टी में इसकी जड़ें मजबूत होती हैं।
गेंदा के पौधे को नियमित रूप से पानी देना चाहिए और इसे धूप में रखना चाहिए ताकि इसके फूल अच्छे से खिल सकें।
यह पौधा कीटों के खिलाफ भी असरदार होता है और इसे उगाना आसान है, जिससे यह आपके बगीचे के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनता है।
#3
गुलाब
गुलाब का फूल दुनिया भर में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले फूलों में से एक है।
इसे नवंबर में लगाना अच्छा होता है क्योंकि इस मौसम में गुलाब के पौधे की बढ़त बेहतर होती है।
गुलाब के पौधे को रोजाना थोड़ा पानी देना चाहिए और इसे धूप में रखना चाहिए ताकि इसके फूल अच्छे से खिल सकें।
गुलाब का पौधा कई रंगों में आता है, जिससे आपका बगीचा खूबसूरत दिखेगा।
#4
चमेली
चमेली का फूल अपनी खुशबू के लिए जाना जाता है और इसे भी नवंबर में लगाया जा सकता है। चमेली के पौधे की जड़ें मजबूत करने के लिए मिट्टी को नरम करना जरूरी होता है।
इसे नियमित रूप से पानी देना चाहिए और धूप में रखना चाहिए ताकि इसके फूल अच्छे से खिल सकें।
इस तरह आप नवंबर में इन पांच फूलों वाले पौधों को लगाकर अपने बगीचे या बालकनी को रंग-बिरंगा बना सकते हैं।
#5
सूरजमुखी
सूरजमुखी अपने बड़े-बड़े पीले फूलों से मशहूर है। इसे नवंबर में लगाना अच्छा होता है क्योंकि इस मौसम में सूरजमुखी की फसल उगाई जाती है।
इसे पर्याप्त मात्रा में पानी दें, लेकिन मिट्टी में नमी बनाए रखें ताकि पौधा स्वस्थ रहे।
इन सभी फूलों वाले पौधों की विशेषताएं जानकर आप अपने बगीचे या बालकनी को ठंड के मौसम में भी रंग-बिरंगा बना सकते हैं।